قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يونيسف: جحيم غزة يبتلع الأطفال والعالم صامت
وصول الوفود المشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة إلى مصر وبدء جلسات غير مباشرة
كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب
ألمانيا تنشر نظام ليزر قرب مطار ميونيخ لرصد الطائرات المسيرة بعد تكرار الحوادث
تفاصيل تعديل عوائد شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي
حكم صيام التطوع للمرأة دون إذن الزوج.. الإفتاء توضح
رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
ممسوك بحشيش.. الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بمنعها من زيارة نجلها
حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور
تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم وسط ضغوط بيعية وانتقائية
رابط وخطوات استخراج تراخيص البناء إلكترونيًا 2025
برلماني: روح أكتوبر تدفعنا لمواجهة التحديات في مسيرة البناء والتنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

خطر الحريق.. نيسان تطلب من 20 ألف سائق التوقف عن قيادة سياراتها فورًا

نيسان ليف
نيسان ليف
عزة عاطف

تستعد نيسان لإطلاق الجيل الجديد من سيارتها الكهربائية ليف بتصميم معاد بالكامل، إلا أن الطراز الحالي يواجه أزمة جديدة بعد إعلان استدعاء رسمي يشمل 19,077 سيارة كهربائية من موديلات 2021 و2022، بسبب احتمال ارتفاع حرارة بطاريات الليثيوم أيون أثناء الشحن السريع.

سبب استدعاء نيسان ليف وخطورة المشكلة

أوضحت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) أن المشكلة تكمن في احتمال زيادة رواسب الليثيوم داخل خلايا البطارية، ما يؤدي إلى ارتفاع المقاومة الكهربائية داخلها، وبالتالي ارتفاع درجة الحرارة بسرعة عند استخدام الشحن السريع بالتيار المستمر (DC Fast Charging).
 

قد يؤدي هذا الخلل في بعض الحالات إلى نشوب حريق في البطارية في حال استمرار عملية الشحن دون انقطاع، لذلك نُصِحَ المالكون بتجنب استخدام شواحن المستوى الثالث مؤقتًا حتى تُصدر نيسان حلاً نهائيًا.

تشمل الحملة سيارات ليف المزودة ببطاريات 40 و62 كيلوواط/ساعة، وهي النسخ الأكثر انتشارًا في الأسواق. 

وحتى الآن، لم يتوفر حل نهائي للمشكلة، لكن الشركة أكدت أنها تعمل على تطوير برنامج برمجي جديد لمنع تفاقم درجة حرارة البطارية أو الوصول إلى "حادث حراري".

ستبدأ نيسان خلال الأسابيع المقبلة بإرسال رسائل إلى المالكين لتوضيح ما إذا كانت سياراتهم مشمولة في الاستدعاء، على أن يتبعها إشعار ثانٍ بمجرد جاهزية التحديث البرمجي.

وبمجرد توفر الحل، سيُطلب من المالكين زيارة وكلاء نيسان لتثبيت البرنامج مجانًا كجزء من خطة السلامة الوقائية.

يأتي هذا الاستدعاء في وقت تستعد فيه نيسان للكشف عن ليف الجديدة كليًا بتصميم أكثر عصرية وبطاريات محسّنة، في خطوة تهدف إلى استعادة الثقة وتعزيز مكانة الشركة في سوق السيارات الكهربائية. 

ومع استمرار نيسان في تطوير حلول أمان أكثر تقدمًا، يبقى هدفها الأساسي حماية مستخدمي سياراتها وضمان اعتمادية أعلى للطرازات المستقبلية.

نيسان ليف نيسان استدعاء نيسان عيوب نيسان نيسان 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

حازم امام

مش ده الأهلي.. حازم إمام يكشف مشكلة في الفريق الأحمر

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

رسميا.. أسعار الذهب في مصر يوم الإثنين 6-10-2025

ترشيحاتنا

نصر حرب أكتوبر

كلمات خلدها التاريخ.. كيف أيقظ الشيخ الشعراوي الروح القتالية للجنود خلال حرب أكتوبر؟

حرب أكتوبر

7 أسباب لنصر السادس من أكتوبر.. الأزهر العالمي للفتوى يكشف عنها

الشيخ رمضان عبدالمعز

رمضان عبدالمعز: جيش مصر خير أجناد الأرض ونصر أكتوبر من أيام الله العظام

بالصور

أسباب غريبة للصداع لا علاقة لها بضغط الدم وقلة النوم

علاج الصداع
علاج الصداع
علاج الصداع

5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً

5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً
5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً
5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً

المرأة بين التقاليد والطموح .. كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟

المرأة بين التقاليد والطموح: كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟
المرأة بين التقاليد والطموح: كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟
المرأة بين التقاليد والطموح: كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟

حتى 2035 .. ألمانيا توفر حوافز ضريبية للسيارات الكهربائية لدعم التحول الأخضر

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

فيديو

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد