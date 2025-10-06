خطر الحريق.. نيسان تطلب من 20 ألف سائق التوقف عن قيادة سياراتها فورًا

تستعد نيسان لإطلاق الجيل الجديد من سيارتها الكهربائية ليف بتصميم معاد بالكامل، إلا أن الطراز الحالي يواجه أزمة جديدة بعد إعلان استدعاء رسمي يشمل 19,077 سيارة كهربائية من موديلات 2021 و2022، بسبب احتمال ارتفاع حرارة بطاريات الليثيوم أيون أثناء الشحن السريع.

سبب استدعاء نيسان ليف وخطورة المشكلة

أوضحت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) أن المشكلة تكمن في احتمال زيادة رواسب الليثيوم داخل خلايا البطارية، ما يؤدي إلى ارتفاع المقاومة الكهربائية داخلها، وبالتالي ارتفاع درجة الحرارة بسرعة عند استخدام الشحن السريع بالتيار المستمر (DC Fast Charging).



قد يؤدي هذا الخلل في بعض الحالات إلى نشوب حريق في البطارية في حال استمرار عملية الشحن دون انقطاع، لذلك نُصِحَ المالكون بتجنب استخدام شواحن المستوى الثالث مؤقتًا حتى تُصدر نيسان حلاً نهائيًا.

تشمل الحملة سيارات ليف المزودة ببطاريات 40 و62 كيلوواط/ساعة، وهي النسخ الأكثر انتشارًا في الأسواق.

وحتى الآن، لم يتوفر حل نهائي للمشكلة، لكن الشركة أكدت أنها تعمل على تطوير برنامج برمجي جديد لمنع تفاقم درجة حرارة البطارية أو الوصول إلى "حادث حراري".

ستبدأ نيسان خلال الأسابيع المقبلة بإرسال رسائل إلى المالكين لتوضيح ما إذا كانت سياراتهم مشمولة في الاستدعاء، على أن يتبعها إشعار ثانٍ بمجرد جاهزية التحديث البرمجي.

وبمجرد توفر الحل، سيُطلب من المالكين زيارة وكلاء نيسان لتثبيت البرنامج مجانًا كجزء من خطة السلامة الوقائية.

يأتي هذا الاستدعاء في وقت تستعد فيه نيسان للكشف عن ليف الجديدة كليًا بتصميم أكثر عصرية وبطاريات محسّنة، في خطوة تهدف إلى استعادة الثقة وتعزيز مكانة الشركة في سوق السيارات الكهربائية.

ومع استمرار نيسان في تطوير حلول أمان أكثر تقدمًا، يبقى هدفها الأساسي حماية مستخدمي سياراتها وضمان اعتمادية أعلى للطرازات المستقبلية.