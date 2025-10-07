قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة محتملة للأهلي.. نجم الزمالك يهدد بفسخ عقده
شيخ الأزهر يزور الدكتور أحمد عمر هاشم.. ويدعو له بالصحة والعافية
دعوات بالشفاء للدكتور أحمد عمر هاشم بعد تدهور حالته الصحية
فايقة حنيدق أشهر ممرضة في حرب أكتوبر: تطوعت بالجيش لخدمة بلدي ومساعدة الجرحى والمصابين
إجراءات ضد مروّجي الأكاذيب.. الزمالك يرد على أنباء رحيل جون إدوارد
مقتـ ل شخص وإصابة آخرين باشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقسد في حلب
الفخر العربي.. سفير الإمارات يهنئ مصر بفوز خالد العناني مديرا عاما لليونسكو
الجندي محمد صاحب علامة النصر خلال حرب أكتوبر يكشف كواليس هذه اللحظة التاريخية
وزير السياحة والآثار يعلق على فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو: عنده برنامج انتخابي رائع
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها
كيف تحصن نفسك من كل شيء قبل النوم؟.. بـ10 سور تنجو من أكبر مخاوفك
إغلاق 5 مدارس سودانية في أسوان تعمل دون ترخيص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فولكس واجن تعتمد نظام القيادة الذاتية ‏XPENG‏ بدءا من 2026‏

نظام القيادة الذاتية ‏
نظام القيادة الذاتية ‏
صبري طلبه

كشفت فولكس واجن عن خطوة استراتيجية كبرى في الصين، حيث ‏ستعتمد رسميا نظام القيادة الذاتية ‏XNGP‏ من شركة ‏XPENG‏ الصينية ‏في سياراتها الكهربائية اعتبارا من عام 2026.‏

فولكس واجن تعتمد نظام القيادة الذاتية ‏XPENG

يأتي النظام الجديد ضمن مبادرة الشركة "‏In China, For China‏" التي ‏تهدف لتعزيز حضورها المحلي عبر التعاون مع مطوري التكنولوجيا ‏الصينيين، و سيظهر النظام لأول مرة في ‏SUV‏ كهربائية متوسطة الحجم ‏يتم تطويرها بشكل مشترك بين فولكس واجن وXPENG، على أن يبدأ ‏إنتاجها التجاري في 2026. ‏


ويأتي ذلك بعد استثمار فولكس واجن نحو 700 مليون يورو في ‏XPENG‏ عام 2023 مقابل حصة 4.99%، تمهيدا لشراكة تمتد لتطوير ‏سيارات ومنصات إلكترونية مشتركة.‏

نظام القيادة الذاتية

تركز الشركتان حاليا على تطوير بنية إلكترونية جديدة تعرف باسم ‏‏"‏CEA China Electronic Architecture‏"، تمثل الجيل القادم من ‏أنظمة التحكم والاتصال الذكي في سيارات فولكس واجن الموجهة للسوق ‏الصيني، وهذه المنصة تعد نسخة مطورة من أنظمة ‏XPENG‏ الحالية ‏وستعمل كـ"الدماغ المركزي" الذي يدير برمجيات السيارة وبياناتها ‏بكفاءة عالية.‏

نظام ‏XNGP‏ يعد منافسا مباشرا لتقنية ‏FSD‏ من تسلا، ويتميز بقدرته ‏على العمل دون خرائط دقيقة HD Maps-Free‏، معتمدا على ‏الكاميرات والذكاء الاصطناعي للتعامل مع البيئات الحضرية المعقدة في ‏الصين، كما ستزود ‏XPENG‏ فولكس واجن بشرائح ‏Turing AI ADAS‏ ‏المتقدمة لدعم النظام.‏

نظام القيادة من اكس بينج

تأتي هذه الخطوة بعد تقليص فولكس واجن دور ذراعها البرمجي ‏Cariad China، لتحول تركيزها نحو الشراكات المحلية مع شركات مثل ‏XPENG، وبذلك تتحول ‏XPENG‏ من منافس إلى شريك استراتيجي، ‏بينما تعزز فولكس واجن مكانتها في أكبر سوق سيارات كهربائية في ‏العالم.‏

هذه الشراكة تمثل مرحلة جديدة من التعاون بين الصناعة الألمانية ‏والخبرة الصينية، تمهد لعصر من السيارات الذكية التي تجمع بين الدقة ‏الألمانية والذكاء الاصطناعي الصيني.‏

فولكس واجن Xpeng XPENG‏ الصينية سيارة XPENG‏ الصينية نظام القيادة الذانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

الزوجاان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني

ترشيحاتنا

كيف يؤثر نمط الحياة الصحي بشكل إيجابي على مرضى سرطان البروستاتا

كيف يؤثر نمط الحياة الصحي بشكل إيجابي على مرضى سرطان البروستاتا

ظاهرة فلكية

تبدأ اليوم| سماء الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة.. ماذا سيحدث؟

الزمالك

صدمة جديدة للزمالك.. الشرط الجزائي يعرقل إقالة فيريرا

بالصور

رام 1500 بمحرك هيمي V8.. الشاحنة الأسرع مبيعا في أمريكا

رام 1500
رام 1500
رام 1500

طريقة عمل الأرز بالدجاج بمذاق شهي

أرز بالدجاج
أرز بالدجاج
أرز بالدجاج

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع سعد زغلول بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تعرف على هافال جوليان 2026 في السعودية

هافال جوليان 2026
هافال جوليان 2026
هافال جوليان 2026

فيديو

اختفاء لوحة خنتي كا

اختفاء غامض يهز سقارة.. تحقيقات تكشف لغز لوحة خنتي كا المفقودة

حقيقة فيديو هبة قطب وبنتها

فيديو قديم يثير الجدل.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور هبة قطب مع ابنتها دينا هشام

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

المزيد