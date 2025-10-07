فولكس واجن تعتمد نظام القيادة الذاتية ‏XPENG‏ بدءا من 2026‏

كشفت فولكس واجن عن خطوة استراتيجية كبرى في الصين، حيث ‏ستعتمد رسميا نظام القيادة الذاتية ‏XNGP‏ من شركة ‏XPENG‏ الصينية ‏في سياراتها الكهربائية اعتبارا من عام 2026.‏

فولكس واجن تعتمد نظام القيادة الذاتية ‏XPENG

يأتي النظام الجديد ضمن مبادرة الشركة "‏In China, For China‏" التي ‏تهدف لتعزيز حضورها المحلي عبر التعاون مع مطوري التكنولوجيا ‏الصينيين، و سيظهر النظام لأول مرة في ‏SUV‏ كهربائية متوسطة الحجم ‏يتم تطويرها بشكل مشترك بين فولكس واجن وXPENG، على أن يبدأ ‏إنتاجها التجاري في 2026. ‏



ويأتي ذلك بعد استثمار فولكس واجن نحو 700 مليون يورو في ‏XPENG‏ عام 2023 مقابل حصة 4.99%، تمهيدا لشراكة تمتد لتطوير ‏سيارات ومنصات إلكترونية مشتركة.‏

نظام القيادة الذاتية

تركز الشركتان حاليا على تطوير بنية إلكترونية جديدة تعرف باسم ‏‏"‏CEA China Electronic Architecture‏"، تمثل الجيل القادم من ‏أنظمة التحكم والاتصال الذكي في سيارات فولكس واجن الموجهة للسوق ‏الصيني، وهذه المنصة تعد نسخة مطورة من أنظمة ‏XPENG‏ الحالية ‏وستعمل كـ"الدماغ المركزي" الذي يدير برمجيات السيارة وبياناتها ‏بكفاءة عالية.‏

نظام ‏XNGP‏ يعد منافسا مباشرا لتقنية ‏FSD‏ من تسلا، ويتميز بقدرته ‏على العمل دون خرائط دقيقة HD Maps-Free‏، معتمدا على ‏الكاميرات والذكاء الاصطناعي للتعامل مع البيئات الحضرية المعقدة في ‏الصين، كما ستزود ‏XPENG‏ فولكس واجن بشرائح ‏Turing AI ADAS‏ ‏المتقدمة لدعم النظام.‏

نظام القيادة من اكس بينج

تأتي هذه الخطوة بعد تقليص فولكس واجن دور ذراعها البرمجي ‏Cariad China، لتحول تركيزها نحو الشراكات المحلية مع شركات مثل ‏XPENG، وبذلك تتحول ‏XPENG‏ من منافس إلى شريك استراتيجي، ‏بينما تعزز فولكس واجن مكانتها في أكبر سوق سيارات كهربائية في ‏العالم.‏

هذه الشراكة تمثل مرحلة جديدة من التعاون بين الصناعة الألمانية ‏والخبرة الصينية، تمهد لعصر من السيارات الذكية التي تجمع بين الدقة ‏الألمانية والذكاء الاصطناعي الصيني.‏