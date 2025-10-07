فولكس واجن تعتمد نظام القيادة الذاتية ‏XPENG‏ بدءا من 2026‏

كشفت فولكس واجن عن خطوة استراتيجية كبرى في الصين، حيث ستعتمد رسميا نظام القيادة الذاتية XNGP من شركة XPENG الصينية في سياراتها الكهربائية اعتبارا من عام 2026.
فولكس واجن تعتمد نظام القيادة الذاتية XPENG
يأتي النظام الجديد ضمن مبادرة الشركة "In China, For China" التي تهدف لتعزيز حضورها المحلي عبر التعاون مع مطوري التكنولوجيا الصينيين، و سيظهر النظام لأول مرة في SUV كهربائية متوسطة الحجم يتم تطويرها بشكل مشترك بين فولكس واجن وXPENG، على أن يبدأ إنتاجها التجاري في 2026.
ويأتي ذلك بعد استثمار فولكس واجن نحو 700 مليون يورو في XPENG عام 2023 مقابل حصة 4.99%، تمهيدا لشراكة تمتد لتطوير سيارات ومنصات إلكترونية مشتركة.
تركز الشركتان حاليا على تطوير بنية إلكترونية جديدة تعرف باسم "CEA China Electronic Architecture"، تمثل الجيل القادم من أنظمة التحكم والاتصال الذكي في سيارات فولكس واجن الموجهة للسوق الصيني، وهذه المنصة تعد نسخة مطورة من أنظمة XPENG الحالية وستعمل كـ"الدماغ المركزي" الذي يدير برمجيات السيارة وبياناتها بكفاءة عالية.
نظام XNGP يعد منافسا مباشرا لتقنية FSD من تسلا، ويتميز بقدرته على العمل دون خرائط دقيقة HD Maps-Free، معتمدا على الكاميرات والذكاء الاصطناعي للتعامل مع البيئات الحضرية المعقدة في الصين، كما ستزود XPENG فولكس واجن بشرائح Turing AI ADAS المتقدمة لدعم النظام.
تأتي هذه الخطوة بعد تقليص فولكس واجن دور ذراعها البرمجي Cariad China، لتحول تركيزها نحو الشراكات المحلية مع شركات مثل XPENG، وبذلك تتحول XPENG من منافس إلى شريك استراتيجي، بينما تعزز فولكس واجن مكانتها في أكبر سوق سيارات كهربائية في العالم.
هذه الشراكة تمثل مرحلة جديدة من التعاون بين الصناعة الألمانية والخبرة الصينية، تمهد لعصر من السيارات الذكية التي تجمع بين الدقة الألمانية والذكاء الاصطناعي الصيني.