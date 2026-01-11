قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

سلامة داود: تاريخ الأزهر جعله قبلة للعلم والعلماء من جميع أنحاء العالم

رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الفيوم
رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الفيوم
أحمد سعيد

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والوفد المرافق له؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين محافظة الفيوم وجامعة الأزهر، ووضع حجر الأساس لجامعة الأزهر فرع الفيوم، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ. 

محافظ الفيوم يستقبل رئيس جامعة الأزهر ونوابه لبحث آفاق التعاون المشترك

وتم خلال اللقاء تبادل الرؤى والمقترحات حول التوسعات الجديدة لفرع جامعة الأزهر؛ بإنشاء كليتين جديدتين للطب البيطري والعلوم والتكنولوجيا؛ بهدف تحقيق أكبر استفادة من الكليات الجديدة في خدمة المجتمع المحلي، وتأهيل الطلاب بالشكل المناسب لمتطلبات سوق العمل، على أن تبدأ الأعمال الإنشائية بالكليتين الجديدتين فور وضع حجر الأساس؛ لتضافا إلى كلية البنات الأزهرية بفرع الجامعة بمحافظة الفيوم التي تضم أربع شعب؛ هي: الشريعة الإسلامية، والشريعة والقانون، واللغة العربية، وأصول الدين. 

وأكد محافظ الفيوم حرص المحافظة على التعاون والتنسيق المتبادل مع مختلف الجهات؛ لدعم القطاعات التنموية والخدمية على أرض المحافظة، لافتًا إلى التنسيق مع جامعة الأزهر في تنفيذ المبادرات التوعوية التي تهدف إلى نشر المنهج الوسطي للإسلام ومحاربة الفكر المتطرف، فضلًا عن القوافل الشاملة للقرى النائية في المجالات الطبية والتوعوية والاجتماعية.

وأشار "الأنصاري" إلى أن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بالفيوم يمثل نقطة مضيئة في قطاع التعليم بالفيوم، فضلًا عن التخفيف عن طلاب الفيوم من مشقة السفر إلى القاهرة والمحافظات الأخرى، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم جميع سبل الدعم والتسهيلات اللازمة؛ حتى تستكمل الكليات إنشاءاتها، وتؤدي دورها في خدمة العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية التوسع في إنشاء الكليات والأقسام الجديدة التي تخدم احتياجات المجتمع المحلي وتؤهل الطلاب والطالبات لسوق العمل، مع التوسع في مجالات التكنولوجيا الحديثة والعلوم التطبيقية؛ لأنها أصبحت ضرورة ملحة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي نشهده حاليًا. 

فيما أعرب فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، عن خالص شكره وتقديره للدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على التعاون المثمر مع جامعة الأزهر والدعم المتواصل لجهود إنشاء فرعها بالمحافظة، مؤكدًا استعداد الجامعة لخدمة محافظة الفيوم  وجميع محافظات الجمهورية؛ انطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف المجتمعية. 

وأضاف فضيلة رئيس الجامعة أن تاريخ الأزهر الشريف الناصع جعله قبلة للعلم والعلماء من جميع أنحاء العالم، لافتًا إلى أن جامعة الأزهر حريصة على مواكبة التطور التكنولوجي وتأهيل الطلاب والطالبات لسوق العمل؛ تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030م عن طريق ربط التعليم بمجالات التنمية الشاملة. 

واستعرض رئيس الجامعة ما شهدته جامعة الأزهر من إنجازات خلال العام الدراسي الحالي من افتتاح كليات جديدة ضمت الطب البيطري والذكاء الاصطناعي، بجانب افتتاح كليات جديدة بمحافظتي مطروح والوادي الجديد، إضافة إلى ذلك بدأت الجامعة هذا العام الدراسي ب 30 برنامجًا دراسيًّا متميزًا يلبي حاجة المجتمع في ضوء الإقبال الكبير من أبنائنا الطلاب والطالبات على الدراسة بكليات جامعة الأزهر. 

وشهد اللقاء كل من الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات وشئون الوافدين، والدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم، ومحمد عبد الخالق، أمين عام جامعة الأزهر، والدكتور أحمد صوفي، عميد كلية العلوم جامعة الأزهر، والدكتور حمدي سعد، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، والدكتورة هيام فتح الباب، وكيلة كلية البنات الأزهرية بالفيوم.

محافظ الفيوم يستقبل رئيس جامعة الأزهر ونوابه لبحث آفاق التعاون المشترك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الدكتور سلامة داود جامعة الأزهر الأزهر

