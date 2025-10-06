قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال الإسرائيلي يحتجز طاقم تلفزيون فلسطين في جنين لعدة ساعات
دبلوماسي سعودي: إصلاح المنظومة الأممية مرهون بتوافر إرادة سياسية جماعية
كيفية الحصول على خصم 50% على المخالفات المرورية؟
حكاية أمل يفوز بجائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان الإسكندرية السينمائي
قانون العمل 2025 .. شروط جديدة لأجور العاملين بالقطاع الخاص
تفاصيل حجز شقق وزارة الإسكان 2025 .. الأسعار والخطوات والمواعيد الرسمية
من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف
تجديد حبس المتهمين بسرقة بطاريات أبراج شبكات المحمول في القاهرة
شاهدوا الآن أول قمر عملاق في 2025: بدر "ربيع الآخر" يزين سماء أكتوبر
أسرار رواها الرئيس مبارك.. أحمد موسى يصدر كتابا يتناول تفاصيل مهمة عن حرب أكتوبر
محلل إسرائيلي: المصريون أذلونا في أكتوبر.. وجرح الهزيمة ما زال ينزف
فيضان زانكلين الضخم.. قصة حدث ضخم غير مسار البحر المتوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 خطوات للحفاظ على محرك السيارة

حماية محرك السيارة
حماية محرك السيارة
صبري طلبه

يعد محرك السيارة القلب النابض لأي مركبة، والحفاظ عليه في حالة ‏جيدة يضمن أداء موثوق وطول عمر للسيارة، وعند أتباع قائدي السيارات طرق وخطوات للحفاظ على المحرك، فهذا ‏يطيل عمر محرك سيارته ‏ويحافظ على أدائه المثالي، مما يقلل من ‏التكاليف طويلة الأمد ويحسن ‏كفاءة السيارة بشكل عام.‏

فيما يلي يقدم موقع “صدى البلد” 5 خطوات رئيسية تساهم في الحفاظ على كفاءة المحرك وتجنب ‏الأعطال المكلفة:.

‏1- تغيير زيت المحرك بانتظام ‏

زيت المحرك مسؤول عن تقليل الاحتكاك بين الأجزاء الداخلية وتبريدها، ‏لذلك، من الضروري تغيير الزيت وفقا لتوصيات الشركة المصنعة، عادة ‏كل 5,000 إلى 10,000 كيلومتر، أو بحسب نوع الزيت المستخدم، ‏وتجاهل هذا الأمر قد يؤدي إلى تراكم الرواسب وتلف الأجزاء الداخلية.‏

‏2- فلتر زيت وهواء عالي الجودة

الفلتر الجيد يمنع دخول الشوائب إلى داخل المحرك، ففلتر الهواء المتسخ ‏يقلل من كفاءة الاحتراق، أما فلتر الزيت الرديء فقد يسمح بمرور ‏الجزيئات الصغيرة التي تضر بالمحرك، لذلك يجب استبدالهما بشكل ‏دوري للحفاظ على كفاءة الأداء.‏

3- تفقد نظام التبريد والسائل الخاص به

ارتفاع حرارة المحرك من أكثر الأسباب شيوعا لتلفه، لذلك تأكد من ‏مستوى سائل التبريد، وتفقد حالة الردياتير والثرموستات ‏بانتظام لتجنب السخونة الزائدة.‏

‏4- متابعة صوت المحرك ومؤشرات الأداء ‏

أي صوت غير مألوف أو اهتزازات غريبة قد تكون علامة على وجود ‏مشكلة داخلية، من المهم عدم تجاهل هذه الإشارات، والتوجه فورا ‏للفحص الفني لتفادي تطور الأعطال.‏

‏5- القيادة السلسة وتجنب الضغط الزائد

تسخين المحرك قبل القيادة واتباع أسلوب قيادة هادئ يقلل من الضغط ‏على الأجزاء الميكانيكية، خصوصا في الظروف القاسية أو الطرق ‏الوعرة.‏

حماية المحرك كيف تحافظ على محرك سيارتك محرك السيارة طرق الحفاظ على محرك السيارة طرق لحماية محرك السيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد الزيادة الجديدة

الزوجاان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني

ترشيحاتنا

دكتور خالد العناني

حسين عبد البصير: فوز خالد العناني برئاسة اليونسكو تتويج لريادة مصر الثقافية عالميًا

خالد العناني

وزير الثقافة: نصر أكتوبر أصبح نصرين.. السلاح والثقافة

السفير عبد الرؤوف الريدي

السفير عبد الرؤوف الريدي: فوز خالد العناني باليونسكو رسالة حضارية تؤكد قوة مصر الناعمة

بالصور

تعرف على هافال جوليان 2026 في السعودية

هافال جوليان 2026
هافال جوليان 2026
هافال جوليان 2026

تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح

تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح والأوريو
تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح والأوريو
تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح والأوريو

ودعه إلى الأبد .. طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية

ودع الصداع إلى الأبد طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية
ودع الصداع إلى الأبد طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية
ودع الصداع إلى الأبد طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية

سوق المستعمل.. 5 سيارات بمتوسط سعر 350 ألف جنيه

سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350

فيديو

حقيقة فيديو هبة قطب وبنتها

فيديو قديم يثير الجدل.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور هبة قطب مع ابنتها دينا هشام

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

المزيد