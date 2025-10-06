5 خطوات للحفاظ على محرك السيارة

يعد محرك السيارة القلب النابض لأي مركبة، والحفاظ عليه في حالة جيدة يضمن أداء موثوق وطول عمر للسيارة، وعند أتباع قائدي السيارات طرق وخطوات للحفاظ على المحرك، فهذا يطيل عمر محرك سيارته ويحافظ على أدائه المثالي، مما يقلل من التكاليف طويلة الأمد ويحسن كفاءة السيارة بشكل عام.
فيما يلي يقدم موقع “صدى البلد” 5 خطوات رئيسية تساهم في الحفاظ على كفاءة المحرك وتجنب الأعطال المكلفة:.
1- تغيير زيت المحرك بانتظام
زيت المحرك مسؤول عن تقليل الاحتكاك بين الأجزاء الداخلية وتبريدها، لذلك، من الضروري تغيير الزيت وفقا لتوصيات الشركة المصنعة، عادة كل 5,000 إلى 10,000 كيلومتر، أو بحسب نوع الزيت المستخدم، وتجاهل هذا الأمر قد يؤدي إلى تراكم الرواسب وتلف الأجزاء الداخلية.
2- فلتر زيت وهواء عالي الجودة
الفلتر الجيد يمنع دخول الشوائب إلى داخل المحرك، ففلتر الهواء المتسخ يقلل من كفاءة الاحتراق، أما فلتر الزيت الرديء فقد يسمح بمرور الجزيئات الصغيرة التي تضر بالمحرك، لذلك يجب استبدالهما بشكل دوري للحفاظ على كفاءة الأداء.
3- تفقد نظام التبريد والسائل الخاص به
ارتفاع حرارة المحرك من أكثر الأسباب شيوعا لتلفه، لذلك تأكد من مستوى سائل التبريد، وتفقد حالة الردياتير والثرموستات بانتظام لتجنب السخونة الزائدة.
4- متابعة صوت المحرك ومؤشرات الأداء
أي صوت غير مألوف أو اهتزازات غريبة قد تكون علامة على وجود مشكلة داخلية، من المهم عدم تجاهل هذه الإشارات، والتوجه فورا للفحص الفني لتفادي تطور الأعطال.
5- القيادة السلسة وتجنب الضغط الزائد
تسخين المحرك قبل القيادة واتباع أسلوب قيادة هادئ يقلل من الضغط على الأجزاء الميكانيكية، خصوصا في الظروف القاسية أو الطرق الوعرة.