5 خطوات للحفاظ على محرك السيارة

يعد محرك السيارة القلب النابض لأي مركبة، والحفاظ عليه في حالة ‏جيدة يضمن أداء موثوق وطول عمر للسيارة، وعند أتباع قائدي السيارات طرق وخطوات للحفاظ على المحرك، فهذا ‏يطيل عمر محرك سيارته ‏ويحافظ على أدائه المثالي، مما يقلل من ‏التكاليف طويلة الأمد ويحسن ‏كفاءة السيارة بشكل عام.‏

فيما يلي يقدم موقع “صدى البلد” 5 خطوات رئيسية تساهم في الحفاظ على كفاءة المحرك وتجنب ‏الأعطال المكلفة:.

‏1- تغيير زيت المحرك بانتظام ‏

زيت المحرك مسؤول عن تقليل الاحتكاك بين الأجزاء الداخلية وتبريدها، ‏لذلك، من الضروري تغيير الزيت وفقا لتوصيات الشركة المصنعة، عادة ‏كل 5,000 إلى 10,000 كيلومتر، أو بحسب نوع الزيت المستخدم، ‏وتجاهل هذا الأمر قد يؤدي إلى تراكم الرواسب وتلف الأجزاء الداخلية.‏

‏2- فلتر زيت وهواء عالي الجودة

الفلتر الجيد يمنع دخول الشوائب إلى داخل المحرك، ففلتر الهواء المتسخ ‏يقلل من كفاءة الاحتراق، أما فلتر الزيت الرديء فقد يسمح بمرور ‏الجزيئات الصغيرة التي تضر بالمحرك، لذلك يجب استبدالهما بشكل ‏دوري للحفاظ على كفاءة الأداء.‏

3- تفقد نظام التبريد والسائل الخاص به

ارتفاع حرارة المحرك من أكثر الأسباب شيوعا لتلفه، لذلك تأكد من ‏مستوى سائل التبريد، وتفقد حالة الردياتير والثرموستات ‏بانتظام لتجنب السخونة الزائدة.‏

‏4- متابعة صوت المحرك ومؤشرات الأداء ‏

أي صوت غير مألوف أو اهتزازات غريبة قد تكون علامة على وجود ‏مشكلة داخلية، من المهم عدم تجاهل هذه الإشارات، والتوجه فورا ‏للفحص الفني لتفادي تطور الأعطال.‏

‏5- القيادة السلسة وتجنب الضغط الزائد

تسخين المحرك قبل القيادة واتباع أسلوب قيادة هادئ يقلل من الضغط ‏على الأجزاء الميكانيكية، خصوصا في الظروف القاسية أو الطرق ‏الوعرة.‏