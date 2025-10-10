قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

شاهد.. أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري.. أسعار ومواصفات

صبري طلبه

يمثل عامل السعر أهمية كبيرة للمقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة، وسط تنوع الطرازات المطروحة بحسب بلد المنشأ والتجميع، بالإضافة إلى تنوع القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب التصميمات الداخلية والخارجية.

 ويقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري.

رينو تاليانت

تعتمد السيارة على محرك سعة 1000 سي سي "تيربو" 3 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعاتCVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 699,000 جنيه و 799,000 جنيه.

ميتسوبيشي اتراج

زودت ميتسوبيشي اتراج بمحرك 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، قادر على ضخ قوة 76 حصانا، وعزم دوران 100 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك وتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يبلغ 740,000 جنيه.

جيلي GX3 PRO

تقدم جيلي GX3 PRO بسعر يبلغ 849,900 جنيه، بينما تعتمد فنيًا على محرك 1500 سي سيDVVT، سعة 1500 سي سي، بقوة 103 أحصنة عند 5500 دورة في الدقيقة، 140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران عند 5500 دورة في الدقيقة، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

جاك S2

زودت السيارة جاك S2 بمحرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، بينما تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.8 ثانية، وتقدم بسعر يبلغ 739,900 جنيه .

هيونداي أكسنت RB

تأتي السيارة هيونداي أكسنت RB بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 125 حصانًا، و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، بتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 779,900 جنيه و 899,000 جنيه.

أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2025 أسعار السيارات في السوق المصري أحدث أسعار السيارات

