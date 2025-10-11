أستون مارتن تقدم نسختها S DB12 الرياضية الخارقة.. وهذا سعرها عالميًا

كشفت شركة أستون مارتن البريطانية عن نسخة جديدة تحمل طابعًا أكثر تميزًا من سيارتها الرياضية الشهيرة DB12، والتي سوف تنطلق رسميًا بحلول عام 2026 تحت اسم DB12 S.

وتعد هذه النسخة تطويرًا ديناميكيًا يرفع من سقف الأداء ويمنح السيارة حضورًا أكثر جرأة على الطرقات، مع باقة من التقنيات الذكية، وأداء مميز بدعم من محرك قوته 700 حصانًا.

أداء أستون مارتن S DB12

تأتي أستون مارتن DB12 S بمحرك V8 مزدوج التيربو ثماني الاسطوانات، سعة 4000 سي سي، قادر على توليد قوة مذهلة تبلغ 515 كيلوواط، ما يعادل 700 حصان، ويمثل زيادة ملحوظة عن النسخة الأساسية التي اكتفت بـ680 حصانًا.

تسارع مذهل لسيارة أستون مارتن S DB12

هذه القفزة في القوة انعكست مباشرة على أرقام الأداء الخاصة بالأيقونة أستون مارتن S DB12، حيث أصبح زمن التسارع من الثبات إلى 100 كلم/س لا يتجاوز 3.5 ثانية، أي أسرع بعشر الثانية من النسخة السابقة، بينما حافظت السرعة القصوى على رقمها المميز عند 325 كيلومتر في الساعة.

تصميم السيارة أستون مارتن S DB12

لم تقتصر التحسينات على الجانب الميكانيكي فقط، بل حصلت DB12 S على تعديلات تصميمية تبرز طابعها الرياضي، حيث اعتمدت على واجهة أمامية أكثر شراسة، ونظام عادم رباعي الأنابيب مصنوع من التيتانيوم يمنحها صوتًا أكثر تميزًا مع مظهر رياضي، إلى جانب الجنوط الرياضية.

سعر أستون مارتن S DB12

تشير بعض التقارير العالمية أن السعر المبدئي لسيارة DB12 S في السوق الأمريكية سيبدأ من 270 ألف دولار.