تكنولوجيا وسيارات

سوق المستعمل 2025.. بروتون واجا سيدان سعرها 200 ألف جنيه

بروتون واجا موديل 2005
بروتون واجا موديل 2005
إبراهيم القادري

تضم سوق السيارات المصرية الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

بروتون واجا موديل 2005

وتتوافر تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بروتون واجا موديل 2005، وتنتمي واجا لفئة السيارات السيدان.

مواصفات بروتون واجا موديل 2005 الخارجية

بروتون واجا موديل 2005

تمتلك سيارة بروتون واجا موديل 2005 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بروتون، وتم تثبي شعار شركة بروتون علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية.

محرك بروتون واجا موديل 2005

بروتون واجا موديل 2005

تستمد سيارة بروتون واجا موديل 2005 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 400 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

مقصورة بروتون واجا موديل 2005 الداخلية

بروتون واجا موديل 2005

تحتوي مقصورة بروتون واجا موديل 2005 على الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرع تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان، وبها مرآة داخلية للرؤية.

سعر بروتون واجا موديل 2005

بروتون واجا موديل 2005

تباع سيارة بروتون واجا موديل 2005 داخل سوق السيارات المصرية للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

