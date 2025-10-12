عودة شيفروليه بولت 2027 الجديدة.. وهذه أسعارها عالميًا

تعزز شيفروليه من تواجدها في سوق السيارات الكهربائية الاقتصادية من خلال الجيل الجديد من طرازBolt 2027، حيث تستعد السيارة للانطلاق بتجربة قيادة محسنة تقنياً، ومدى أطول للشحن، دون أن تتخلى عن طابعها العملي.

ورغم أن السعر المبدئي للسيارة يتجاوز منافستها المباشرة نيسان ليف، إلا أن شيفروليه تراهن على القيمة المضافة التي تقدمها في هذا الطراز الجديد، سواء من حيث الأداء أو التقنيات الحديثة.

شيفروليه بولت 2027

تصميم شيفروليه بولت 2027

شهد التصميم الخارجي لبولت 2027 تحديثات واضحة تشمل مصابيح أمامية وخلفية معاد تصميمها بالكامل، بالإضافة إلى باب خلفي أكثر أناقة وصدام خلفي جديد يعكس توجهًا تصميميًا أكثر عصرية.

أما من الداخل، فاحتفظت السيارة بروح الجيل السابق ولكن مع تطويرات ملموسة حيث أضيفت شاشة عدادات رقمية أكبر حجماً لتحسين تجربة السائق، بينما تم الإبقاء على أدوات التحكم اليدوية للتكييف والمراوح، وشاشة لمسية مع عجلة قيادة متعددة الوظائف.

أداء شيفروليه بولت 2027

تعتمد السيارة على محرك كهربائي مستعار من طراز Equinox EV بقوة 210 حصاناً، ما يوفر تجربة قيادة هادئة وانسيابية تلائم الاستخدام اليومي بكل كفاءة، كما زودت بولت الجديدة ببطارية ليثيوم فوسفات LFP بقدرة 65 كيلوواط/ساعة.

بهذه القدرات تأتي السيارة بمدى قيادة يصل إلى 410 كيلومترات بالشحنة الواحدة، أي بتحسن طفيف مقارنة بالإصدار السابق، وتم تحسين تقنيات الشحن السريع بشكل ملحوظ، حيث بات بالإمكان شحن البطارية من 10% إلى 80% في 26 دقيقة فقط بفضل دعم سرعة شحن تصل إلى 150 كيلوواط.

سعر السيارة شيفروليه بولت 2027

تقدم شيفروليه بولت 2027 Launch Edition بسعر يبدأ من 29,990 دولار أمريكي، بينما تقدم الفئة LT بسعر 28,995 دولار أمريكي.