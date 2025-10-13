قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بـ 500 ألف جنيه .. اركب جيب رانجلر 4×4

إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

جيب رانجلر موديل 1997

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، جيب رانجلر موديل 1997، وتنتمي رانجلر لفئة السيارات الـ 4×4 التي تتمكن من السير علي الطرق الوعرة والغير ممهدة .

مواصفات جيب رانجلر موديل 1997 الخارجية

تمتلك سيارة جيب رانجلر موديل 1997 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب بالصداد الأمامي، وبها صداد أمامي وخلفي باللون الأسود، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة جيب، وتم تثبيت شعار شركة جيب علي حقيبة السيارة الخلفية .

محرك جيب رانجلر موديل 1997

تستمد سيارة جيب رانجلر موديل 1997 قوتها من محرك سعة 4100 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 245 ألف/كم، وتباع باللون الأخضر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة جيب رانجلر موديل 1997 الداخلية

زودت مقصورة جيب رانجلر موديل 1997 بالعديد من المميزات من ضمنها، مخارج تهوية أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر جيب رانجلر موديل 1997

يصل سعر سيارة جيب رانجلر موديل 1997 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة، حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .

