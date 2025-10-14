شاهد| أول توكتوك كهربائي ياباني من ودايهاتسو.. سعر ومواصفات

في خطوة تذكر بتاريخها العريق، كشفت دايهاتسو عن مفهوم جديد لـ “التوكتوك” يدعى ميدجيت إكس، في إطار مشاركتها ضمن جناح تويوتا الأكبر بمعرض اليابان للتنقل 2025، لتعيد تقديم طراز قديم بحلة كهربائية مستقبلية.

يشير هذا الكشف عن التوكتوك إلى أن دايهاتسو تنوي نقل الحمولة العاطفية لاسم ميدجيت إلى عصر السيارات الكهربائية.

توكتوك دايهاتسو.. من القزم الثلاثي إلى ميني كهربائي

اسم ميدجيت يعود إلى عام 1957، حيث ابتكرت دايهاتسو سيارة صغيرة بثلاث عجلات مخصصة للنقل الخفيف داخل المدن والشوارع الضيقة “التوكتوك” ، لتصبح أيقونة تنقل حضري بسيط.

وأعادت تسمية الطراز لاحقًا إلى ميدجيت II في التسعينيات، قبل أن يتوقف الإنتاج في عام 2001.

والآن، يظهر التوكتوك ميدجيت إكس كحلقة جديدة في سلسلة “القزم” العائلية، لكنه هذه المرة في صيغة سيارة كهربائية بأربعة عجلات.

يستحضر المظهر الخارجي لميدجيت إكس روح الطراز الأصلي عبر مصابيح دائرية LED تقليدية، مع زجاج أمامي واسع يُشبه زجاج المروحية لتمكين رؤية بانورامية. العجلات شبه المكشوفة تحتوي في بعض الفئات على إضاءة مدمجة ومؤشرات الشحن، ما يضفي طابعًا تقنيًا مستقبليًا.

داخل المقصورة، تعتمد دايهاتسو على مقعد قيادة مركزي في المقدمة بين مقعدين، لتمنح تجربة تركز على الراكب أكثر من الشكل التقليدي.

تبدو الحجرة الخلفية بمساحة تخزين تمتد خلف المقاعد، مع تصميم أنيق لحقيبة ظهر مدمجة كمكون للتخزين الإضافي بالإضافة إلى باب خلفي مفصلي بمقبض دوار يتيح فتحًا مبتكرًا غير تقليدي.

لم تكشف دايهاتسو عن مواصفات المحرك أو البطارية، لكن كلمات الشركة تشير إلى أن ميدجيت إكس مصممة لتناسب “مجموعة متنوعة من أنماط الحياة” نظرًا لحجمها الصغير.

الهدف الواضح هو خلق سيارة كهربائية حضرية بسيطة، مخصصة للاستخدام اليومي داخل المدن والأحياء الضيقة، مع مزايا تخزين ذكية وابتكارات تصميمية مبهرة.

يبقى ميدجيت إكس حتى الآن نموذجًا مفهوميًا، لكن احتمالية تحوّله إلى سيارة إنتاجية واقعية ليست بعيدة.

تبدأ دايهاتسو بطرحه أولًا في السوق اليابانية، ثم تنظر إلى أسواق التصدير حيث تحظى سيارات المدينة الصغيرة بشعبية.

وسيواجه مشروع التوكتوك رباعي العجلات تحديات تتعلق بالتكلفة، الموافقة التنظيمية، البنية التحتية لشحن الكهرباء، والحاجة لضمان الكفاءة والأداء ضمن فئات المنافسة.

وطرح ميدجيت إكس يمثل جريئة من دايهاتسو — تحويل إرث طراز بسيط جدًا لمركبة التوكتوك إلى مستقبل كهربائي يعكس تغير الزمن.