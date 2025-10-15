تختار ايه .. شيرى تيجو 8 برو ام ام جى ار اكس 5 بلس 2026

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيرى تيجو 8 برو و ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

زودت سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات أمامية، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها وسائد هوائية جانبية .

محرك شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

تستمد سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وتنتج قوة 197 حصان .

سعر شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 375 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 475 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026

ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026

تحتوي سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، ESP، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للسائق .

محرك ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026

ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026 يصل إلي 55 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 171 حصان، وبها عزم دوران 275 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة .

سعر ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026

ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026

تباع سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة سعرها مليون و 380 ألف جنيه .