هيونداي تكشف النقاب عن سوناتا 2026 الجديدة.. بهذا السعر

كشفت هيونداي عن تفاصيل النسخة الأحدث من طراز سوناتا لعام 2026، والتي جاءت بعدة تحسينات تركز على توفير تنوع أكبر في الخيارات المتاحة.

وتشمل التحديثات، تقديم فئة هجينة جديدة تتميز بكفاءة أعلى في استهلاك الوقود، وسعر مبدئي أقل، مقارنة بالنسخة السابقة.

محركات هيونداي سوناتا 2026 ومنظومة الدفع

لا تزال الفئات الأساسية من هيونداي سوناتا 2026 تعتمد على محرك تقليدي مكون من 4 أسطوانات بسعة 2.5 لتر، ينتج قوة 191 حصانًا وعزم دوران يبلغ 245 نيوتن متر، ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

ويمكن الاختيار بين الدفع الأمامي أو الكلي، أما النسخة الهجينة الجديدة، فهي تعتمد على محرك بنزين سعة 2.0 لتر يعمل جنبًا إلى جنب مع محرك كهربائي لتوليد قوة إجمالية تبلغ 192 حصانًا، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.

هيونداي سوناتا 2026

تتميز الفئة الهجينة من سوناتا 2026 بمعدلات استهلاك وقود محسنة، حيث تستهلك 4.8 لتر لكل 100 كيلومتر داخل المدينة، و4.2 لتر على الطرق السريعة، بمتوسط عام يبلغ 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

تجهيزات السيارة هيونداي سوناتا 2026

تدعم هيونداي سوناتا 2026 بمجموعة واسعة من تقنيات مساعدة السائق، تشمل نظام التحكم الذكي في السرعة مع ميزة التوقف والانطلاق، ونظام تفادي التصادم الأمامي مع قدرة التعرف على المشاة وراكبي الدراجات، بالإضافة إلى أنظمة المساعدة في الحفاظ على المسار، التنبيه من المناطق العمياء، والمساعدة عند الخروج من السيارة لضمان السلامة.

هيونداي سوناتا 2026

وتشمل التجهيزات الداخلية في سوناتا الجديدة مجموعة من التجهيزات، منها المقاعد الأمامية القابلة للتدفئة، والمقعد الكهربائي للسائق القابل للتعديل في ثماني وضعيات، إلى جانب نظام تكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج المناطق.

هيونداي سوناتا 2026

وتضم المقصورة أيضًا شاشة ترفيه مركزية بقياس 12.3 بوصة تدعم نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى شاشة معلومات رقمية صغيرة بقياس 4.2 بوصة، وعلى صعيد التصميم الخارجي، تأتي سوناتا 2026 بعجلات معدنية قياس 18 بوصة، ومرايا جانبية مدفأة.

هيونداي سوناتا 2026

كما تضم السيارة هيونداي سوناتا 2026 مصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED كما تشمل المقصورة مقودًا مغطى بالجلد وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية، ضمن التجهيزات القياسية في بعض الفئات، مع لمسات انسيابية تعزز من الحركة الديناميكية للهواء.

أسعار السيارة هيونداي سوناتا 2026 في السوق الأمريكي

تبدأ أسعار فئة SEL Sport الجديدة في السوق الأمريكي من حوالي 29,000 دولار، لتحل مكان نسختي SEL وSEL Convenience السابقتين.

كما تقدم هيونداي فئة Sonata Hybrid Blue بسعر يبدأ من 29,050 دولارًا، بينما يصل سعر أعلى فئة هجينة وهي Hybrid Limited إلى 38,100 دولار أمريكي.