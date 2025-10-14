قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اشتباكات بين حماس و مجموعات خارجة عن القانون في غزة
فنزويلا تغلق سفارتها في النرويج بعد منح نوبل للسلام لزعيمة المعارضة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 14-10-2025
شبانة يطالب بمنع ظهور أحمد ياسر في الإعلام.. لهذا السبب
الشرع: لا نريد خوض أي حروب.. ولا نشكل تهديداً لإسرائيل
سعر وخطوات استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال ساعات
مصر صوت السلام.. البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشيد بقمة شرم الشيخ للسلام
بعد توقيع اتفاق غزة.. مفتي الجمهورية: مصر بقيادة الرئيس السيسي قدمت أنموذجا لدعم الفلسطينيين
رئيس مدغشقر يكشف: تعرضت لمحاولة اغتيال
اليوم.. نظر دعوى تعويض ضد الزمالك بسبب ظهور رقم سيدة فى إعلان الدباغ
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسعار ومواصفات كيا K4 موديل 2026 في السوق السعودي

كيا K4 موديل 2026
صبري طلبه

تعزز كيا الكورية الجنوبية من تألقها في السوق السعودي للسيارات، من خلال باقة كبيرة من سياراتها المتنوعة، منها السيارة K4 موديل 2026، والتي تتراوح أسعارها بين 84,999 ريال و127,591 ريال سعودي.

الأداء الفني لسيارة كيا K4 موديل 2026

تأتي كيا K4 موديل 2026 بمحرك سعة 1.6 لتر يولد 123 حصانًا، مخصص للفئات الأساسية، بينما تقدم الفئات الأعلى محركًا أكبر سعة 2.0 لتر بقوة 152 حصانًا، كما تتوفر فئة GT Line بمحرك تيربو سعة 1.6 لتر قادر على إنتاج 190 حصانًا، مع نواقل سرعات أوتوماتيكية الأداء.

تصميم السيارة كيا K4 موديل 2026

تعتمد كيا K4 الجديدة على مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، بالإضافة إلى إضاءة نهارية من نفس النوع، وتأتي المرايا الجانبية قابلة للضبط الكهربائي، ما يوفر تحكمًا سهلاً في الرؤية الجانبية.

بالنسبة للعجلات، تبدأ بقياس 16 بوصة في الفئات الأساسية، مع إمكانية الوصول إلى قياسات تتراوح 17 أو 18 بوصة في الفئات الأعلى، وتتوفر فتحة سقف ضمن تجهيزات الفئات العليا، بصمة خارجية.

تجهيزات السيارة كيا K4 موديل 2026

تقدم K4 مجموعة من التقنيات حيث تضم السيارة شاشة وسطية بقياس 12.3 بوصة، تعمل كنقطة تحكم رئيسية بالأنظمة الترفيهية، مع المقود متعدد الوظائف يأتي بشكل قياسي.

بينما تختلف أنظمة التكييف حسب الفئة بين النظام اليدوي والنظام الأوتوماتيكي ثنائي المناطق،  كما تتوفر فتحات تكييف خلفية في جميع الفئات دون استثناء.

تقدم الفئات الأعلى من كيا K4 مجموعة إضافية من التقنيات ضمنها الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، والإضاءة الداخلية المحيطية القابلة للتخصيص، كما تأتي المقاعد بكسوة جلدية فاخرة، مع إمكانية التعديل الكهربائي، إلى جانب خاصيتي التدفئة والتبريد في المقاعد الأمامية.

أسعار السيارة كيا K4 موديل 2026 في السوق السعودي

تبدأ أسعار كيا K4 في السوق السعودي من 84,999 ريال سعودي للفئة الأساسية LX، وتقدم الفئة الثانية LX بسعر 90,480 ريال.

وتتوفر الفئة الثالثة EX1 بسعر 100,854 ريال، يليها الفئة الرابعة EX2والتي تقدم بسعر 106,415 ريال.

أما الفئات الأعلى تجهيزًا GT Line، فتبدأ أسعارها من 110,907 ريال لفئة SX1، وتصل إلى 127,591 ريال سعودي لفئة SX2.

