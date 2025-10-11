لهواة كسر الزيرو.. أسعار كيا سبورتاج GT-LINE موديل 2025

تعد السيارة كيا سبورتاج واحدة من أشهر السيارات التي قدمت في مصر، باختلاف أجيالها وموديلاتها، وذلك عن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

وظهرت السيارة كيا سبورتاج في سوق المستعملة ضمن الفئة عالية التجهيزات، GT-LINE ضمن موديلات 2025، بسعر يبلغ 2 مليون جنيه، مع حالة الفبريكا، وعدد بسيط من الكيلومترات.

كيا سبورتاج 2025

وننصح جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة كسر زير أو مستعملة بأهمية الفحص الفني الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الأسعار حسب الحالة والفئة وموديل السيارة.

مواصفات السيارة كيا سبورتاج 2025

زودت السيارة كيا سبورتاج 2025 بناقل سرعات DCTسباعي النقلات أوتوماتيكي الحركة، مع تقنية الجر الأمامية، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

كيا سبورتاج 2025

تأتي السيارة بنسبة طول كلي بلغت 4515 مم، و1865 مم للعرض، ترتكز السيارة كيا سبورتاج 2025 على جنوط رياضية يصل قياسها إلى 19 بوصة، مع إضاءة تعمل بتقنية LED، وشبكة كبيرة الحجم متعددة الفتحات الهوائية، فتحة سقف بانوراما.

كيا سبورتاج 2025

كما تأتي السيارة بتجهيزات تتضمن كاميرا 360 درجة، حساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، مثبت سرعة، زر تشغيل وإيقاف المحرك، قفل مركزي للأبواب، نوافذ كهربائية، نظام تحديد المسار، رصد النقاط العمياء، مانع الانغلاق، وسائد هوائية للحماية من الصدمات.