منتخب مصر يدعو مرموش وإمام عاشور لحضور احتفالية التأهل للمونديال
قمة شرم الشيخ للسلام.. الرئيسان السيسي وترامب يترأسان اجتماعاً دولياً لقادة 20 دولة لإنهاء حرب غزة
بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة |رئاسة الجمهورية : الإثنين قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس السيسي وترامب
وزير الحرب الأمريكي: تشكيل قوة مشتركة جديدة لسحق عصابات المخدرات في الكاريبي
مش عارفة الناس متغاظة ليه؟.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها من أحمد عبد المنعم
وزير الزراعة: الدولة نجحت في تحقيق نحو 60% من الاكتفاء الذاتي من القمح
وزير الزراعة: نعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم
حالات حددها القانون لـ منح الأجانب الجنسية المصرية.. تفاصيل
مقـ.تل 6 وإصابة 18 في حوادث إطلاق نار بولاية ميسيسيبي ومطاردة المشتبه به الرئيسي
أمطار تضرب عدة مناطق غدا.. وتحذيرات من أمواج البحر| تفاصيل حالة الطقس
انهيار المطرب خالد عجاج من البكاء أثناء أغنية الست دي أمي.. فيديو
مُستحق.. لقجع يهنىء أبو ريدة بتأهل مصر إلى كأس العالم 2026
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لهواة كسر الزيرو.. أسعار كيا سبورتاج GT-LINE موديل 2025

صبري طلبه

تعد السيارة كيا سبورتاج واحدة من أشهر السيارات التي قدمت في مصر، باختلاف أجيالها وموديلاتها، وذلك عن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

وظهرت السيارة كيا سبورتاج في سوق المستعملة ضمن الفئة عالية التجهيزات، GT-LINE ضمن موديلات 2025، بسعر يبلغ 2 مليون جنيه، مع حالة الفبريكا، وعدد بسيط من الكيلومترات.

وننصح جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة كسر زير أو مستعملة بأهمية الفحص الفني الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الأسعار حسب الحالة والفئة وموديل السيارة.

مواصفات السيارة كيا سبورتاج 2025

زودت السيارة كيا سبورتاج 2025 بناقل سرعات  DCTسباعي النقلات أوتوماتيكي الحركة، مع تقنية الجر الأمامية، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

تأتي السيارة بنسبة طول كلي بلغت 4515 مم، و1865 مم للعرض، ترتكز السيارة كيا سبورتاج 2025 على جنوط رياضية يصل قياسها إلى 19 بوصة، مع إضاءة تعمل بتقنية LED، وشبكة كبيرة الحجم متعددة الفتحات الهوائية، فتحة سقف بانوراما.

كما تأتي السيارة بتجهيزات تتضمن  كاميرا 360 درجة، حساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، مثبت سرعة، زر تشغيل وإيقاف المحرك، قفل مركزي للأبواب، نوافذ كهربائية، نظام تحديد المسار، رصد النقاط العمياء، مانع الانغلاق، وسائد هوائية للحماية من الصدمات.

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

