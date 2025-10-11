أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري.. أفضل 8 خطوات لشراء عربية مستعملة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



أسعار ومواصفات أودي Q5 موديل 2026 في السوق السعودي

تواصل أودي من تعزيز تواجدها في السوق السعودي، بعد إطلاق الطراز الجديد Q5 ضمن موديلات 2026، وتأتي هذه السيارة بعدد من التجهيزات، مع تصميم رياضي من فئة الـ SUV، وبأسعار تبدأ من 294,000 ريال سعودي.

شاهد.. أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري.. أسعار ومواصفات

يمثل عامل السعر أهمية كبيرة للمقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة، وسط تنوع الطرازات المطروحة بحسب بلد المنشأ والتجميع، بالإضافة إلى تنوع القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب التصميمات الداخلية والخارجية.

أفضل 8 خطوات لشراء سيارة مستعملة

شراء سيارة مستعملة هو أمر يلجأ إليه الكثير، فممكن أن يكون فرصة ذكية لتوفير المال، ولكن في نفس الوقت من الممكن أن تتحول إلى تجربة محبطة مليئة بالمشكلات، حيث تتنوع الخيارات المطروحة في أسواق السيارات، وتبقى النقطة المهمة كيف تشتري سيارة مستعملة؟.

هيونداي توسان أول فئة كسر زيرو بهذا السعر| صور

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة من الاصدارات الكورية الجنوبية، منها طرازات هيونداي والتي دفعت بالنسخة الرياضية الاشهر، التي تحمل الاسم توسان، والتي استطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة وسط فئات الـ SUV.

بتصميم صغير الحجم.. ماذا تقدم جيلي GX3 برو 2026؟

تتنوع الإصدارات الصينية المقدمة في أسواق السيارات العالمية، منها طرازات جيلي، والتي تقدم النسخة GX3 برو 2026 ضمن الفئة الرياضية صغيرة الحجم، حيث تتمتع بعدد من التجهيزات تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب قدراتها الفنية.