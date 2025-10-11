قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا : خسائر أوكرانيا بلغت نحو 1440 عسكريًا خلال الـ24 ساعة الماضية
ما الذي يقوي العلاقة بين الزوجين؟.. احرصا على هذا الأمر ولو مرة يوميا
لماذا سميت سورة الرحمن بعروس القرآن؟.. 5 أسباب عليك معرفتها
إذا كانت ذنوبك من الأرض إلى السماء.. علي جمعة: بعملين تكفرها كلها
استعدادات منتخب مصر الثاني لودية البحرين.. ماذا يفعل حلمي طولان؟
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم السبت 11-10-2025
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم
زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية
ماذا يحدث لمن يؤخر صلاة الفجر عند استيقاظه للعمل قبل الشروق بدقائق؟
باريس تعيش أزمة سياسية.. روسيا تعلق على إعادة تعيين ليكورنو رئيسا لوزراء فرنسا
شهيد ومصابون جراء الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان
أحمد جمال يكشف عن استعدادات حفل زفافه ومشاريعه الغنائية المقبلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري.. أفضل 8 خطوات لشراء عربية مستعملة

قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


أسعار ومواصفات أودي Q5 موديل 2026 في السوق السعودي
تواصل أودي من تعزيز تواجدها في السوق السعودي، بعد إطلاق الطراز الجديد Q5 ضمن موديلات 2026، وتأتي هذه السيارة بعدد من التجهيزات، مع تصميم رياضي من فئة الـ SUV، وبأسعار تبدأ من 294,000 ريال سعودي.

شاهد.. أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري.. أسعار ومواصفات
يمثل عامل السعر أهمية كبيرة للمقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة، وسط تنوع الطرازات المطروحة بحسب بلد المنشأ والتجميع، بالإضافة إلى تنوع القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب التصميمات الداخلية والخارجية.

أفضل 8 خطوات لشراء سيارة مستعملة
شراء سيارة مستعملة هو أمر يلجأ إليه الكثير، فممكن أن يكون فرصة ذكية لتوفير المال، ولكن في نفس الوقت من الممكن أن تتحول إلى تجربة محبطة مليئة بالمشكلات، حيث تتنوع الخيارات المطروحة في أسواق السيارات، وتبقى النقطة المهمة كيف تشتري سيارة مستعملة؟.

هيونداي توسان أول فئة كسر زيرو بهذا السعر| صور
يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة من الاصدارات الكورية الجنوبية، منها طرازات هيونداي والتي دفعت بالنسخة الرياضية الاشهر، التي تحمل الاسم توسان، والتي استطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة وسط فئات الـ SUV.

بتصميم صغير الحجم.. ماذا تقدم جيلي GX3 برو 2026؟
تتنوع الإصدارات الصينية المقدمة في أسواق السيارات العالمية، منها طرازات جيلي، والتي تقدم النسخة GX3 برو 2026 ضمن الفئة الرياضية صغيرة الحجم، حيث تتمتع بعدد من التجهيزات تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب قدراتها الفنية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

بقوة 7.8ريختر .. زلزال عنيف يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي

إجازة

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

ترامب والسيسي

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

بطاقه التموين

متاح الآن.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال استمارة تحديث البيانات؟

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

صورة ارشيفية

مذبـ.ــحة عائلية تهز الأقصر..ثلاث أشقاء يقتــ.ــلون أبناء شقيقتهم بسبب الثأر والميراث| ما القصة ؟

تمساح - ارشيفية

تمساح يثير الذعر في شوارع حدائق الأهرام.. والأمن يتدخل سريعًا

صفارات الإنذار

صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة عيلي هزاف.. والاحتلال يقتحم قرية المغير

ترشيحاتنا

دعاء قبل النوم

أجمل دعاء قبل النوم.. كلمات مباركة من وصايا الرسول

معاملات مالية محرمة

حرام شرعا.. يسري جبر يوضح حكم الانتفاع بالأرض الزراعية المرهونة مقابل الديون

قافلة الإفتاء الدعوية بشمال سيناء

لقاءات وخطب توعوية.. تفاصيل فعاليات قافلة الإفتاء الدعوية بشمال سيناء

بالصور

فستان ناعم .. مي حلمي تستعرض رشاقتها

مي حلمي
كاجوال لافت.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هبة مجدي
الشعور المستمر بالإرهاق.. نقص الحديد في الجسم أحد الأسباب

أعراض نقص الحديد في الجسم
فيديو

ياس سوروب

سوروب يتحدث عن جمهور الأهلي وأهدافه مع الفريق

الفائزة بجائزة نوبل للسلام ٢٠٢٥

ماريا كورينا ماتشادو.. مناضلة فنزويلية تحصد جائزة نوبل للسلام 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد