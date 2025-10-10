قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات أودي Q5 موديل 2026 في السوق السعودي

أودي Q5 موديل 2026
أودي Q5 موديل 2026
صبري طلبه

تواصل أودي من تعزيز تواجدها في السوق السعودي، بعد إطلاق الطراز الجديد Q5 ضمن موديلات 2026، وتأتي هذه السيارة بعدد من التجهيزات، مع تصميم رياضي من فئة الـ SUV، وبأسعار تبدأ من 294,000 ريال سعودي.

مواصفات أودي Q5 موديل 2026

تأتي أودي Q5 2026 بمجموعة متنوعة من المحركات، تبدأ التشكيلة بمحرك بنزين تيربو سعة 2000 سي سي، مكون من 4 أسطوانات يولد قوة تصل إلى 204 حصان وعزم دوران يبلغ 400 نيوتن متر.

أودي Q5 موديل 2026

وتتوفر نسخة هايبرد خفيف MHEV بنفس السعة ولكن بقوة أعلى تبلغ 265 حصان مع عزم 370 نيوتن متر، إضافة إلى خيار اخر يعتمد على محرك  V6  سعة 3000 سي سي مع دعم نظام هايبرد خفيف، يولد 349 حصانًا ويصل عزم الدوران إلى 500 نيوتن متر.

كما تطرح أودي نسخة هجينة بالقابس PHEV ، تعتمد على محرك تيربو 2000 سي سي، مزود بمحرك كهربائي إضافي، تصل قوته الإجمالية إلى 367 حصان، مع مدى كهربائي يتراوح بين 40 و45 كيلومترًا.

تجهيزات أودي Q5 موديل 2026

تحتوي أودي Q5 موديل 2026 على مكابح مانعة للانغلاق  ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الكبح  EBD، ونظام التحكم في الجر TCS، والثبات الإلكتروني  ESP، بالإضافة إلى مساعد صعود المرتفعات، إلى جانب نظام تثبيت السرعة، مع أنظمة تنبيه للخروج عن المسار ومساعد للبقاء فيه، إلى جانب كاميرا محيطية توفر رؤية شاملة بزاوية 360 درجة، ومستشعرات ركن.

أودي Q5 موديل 2026

وتأتي السيارة بمصابيح أمامية خلفية بتقنيةLED ، بالإضافة إلى جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 19 إلى 21 بوصة حسب الفئة، مع مرايا جانبية كهربائية الطي مزودة بإشارات انعطاف وتسخين، وفتحة سقف بانورامية.

كما تأتي المقصورة بمقاعد مكسوة بالجلد، وفي الفئات الأعلى يستخدم جلد النابا الفاخر مع تبريد للمقاعد الخلفية، شاشة للمعلومات والترفيه تدعمن تقنيات بل كاربلاي وأندرويد أوتو مع نظام صوتي فاخر، بالإضافة إلى شاشة عدادات رقمية، إضاءة محيطية، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، عجلة قيادة مالتي فانكشن.

أودي Q5 موديل 2026

أسعار السيارة أودي Q5 موديل 2026 في السوق السعودي

تبدأ أسعار أودي Q5 موديل 2026 في السعودية من 294,000 ريال سعودي للفئة القياسية، أما نسخة Q5 سبورتباك فتقدم بسعر 317,000 ريال، بينما تتراوح أسعار فئة SQ5 و SQ5 سبورتباك كوبيه بين 381,000 ريال و392,000 ريال سعودي.

أودي Q5 أودي Q5 أودي Q5 موديل 2026 أسعار أودي Q5 موديل 2026

