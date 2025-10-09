قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوباما يشيد باتفاق غزة ويتجاهل ترامب
حقيقة مشاركة محمد صلاح في مباراة الفريق المقبلة أمام غينيا بيسا| تفاصيل
إضاءة الكنيست بألوان العلم الأمريكي استعدادا لزيارة ترامب
يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة
بقرار لمعاليك هتفرحهم | مناشدة عاجلة من خالد الغندور للرئيس السيسي لحل أزمة أرض الزمالك
خليل الحية: تسلمنا ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية وأكدوا جميعا أن الحرب انتهت
خليل الحية: نتقدم بالتقدير العميق للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا
محمود بدر آخرهم.. أسماء بارزة تتصدر الغائبين عن برلمان 2026
تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقي جنوب شرق أسوان
ذهب و400 ألف جنيه .. حبس طالبين في سرقة شقة بالهرم
مصادر: القائمة الوطنية تتقدم بأوراق ترشحها مطلع الأسبوع المقبل
خليل الحية: نتقدم بالتقدير العميق للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سوق المستعمل .. أسعار بيجو 2008 موديل 2022

بيجو 2008
بيجو 2008
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة، على باقة كبيرة من الطرازات المتنوعة، منها الفئة الرياضية سواء SUV أو فئة الكروس أوفر، واستطاعت تلك الفئات أن تحقق شعبية كبيرة نسبة إلى الأداء والتصميم، إضافة إلى التجيهزات الفنية والتقنية بحسب الفئة والموديلات.

وظهرت السيارة بيجو 2008 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا، ضمن طرازات 2022، بسعر يبلغ مليون و100 ألف جنيه، مع عدد كيلومترات يقارب الـ 100 ألف كم.

 بيجو 2008

وننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية مراجعة متوسط الأسعار وفقًا للموديل والفئات، بالإضافة إلى التأكد من سلامة السيارة من الناحية الفنية والهيكلية، لذلك قم بفحص شامل.

مواصفات بيجو 2008 موديل 2022  

تستمد السيارة بيجو 2008 موديل 2022  قوتها من محرك 1200 سي سي "تيربو"، قادر على انتاج قوة 130 حصان، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكي السرعات من 6 نقلات.

بيجو 2008 

و بهذه القدرات الفنية تنطلق السيارة بيجو 2008  من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية قدرها 9.9 ثواني، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 5 لتر عندما تخوضو مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

زودت السيارة بيجو 2008 موديل 2022 بشاشة تعمل باللمس، نظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة مالتي فانكشن، حساسات ركن، مكيف هواء أوتوماتيك، مرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات ضوئية، كاميرا، مثبت سرعة، بلوتوث، قفل مركزي، فرامل ABS وEBD، ووسائد هوائية للحماية.

بيجو بيجو 2008 سعر بيجو 2008 أسعار السيارات المستنعملة أسعار السيارات في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

الرئيس السيسي وترامب

الرئيس السيسي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.. والرئيس الأمريكي يلبي دعوة زيارة مصر

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

ابراهيم وحسام حسن

حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه

ترشيحاتنا

الهيئة الوطنية للانتخابات

ليس في كل الحالات.. هل الإعفاء من الخدمة العسكرية يسمح بالترشح لانتخابات النواب؟

غزة

صوت الشعب: اتفاق غزة خطوة مهمة لإنهاء معاناة الفلسطينيين

تامر الحبال

تامر الحبال: مصر بقيادة الرئيس السيسي أنهت حرب غزة وفرضت من شرم الشيخ معادلة السلام والاستقرار

بالصور

يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة

الخصوبة
الخصوبة
الخصوبة

أنغام والليثي | نجوم الفن يشيدون بدور مصر التاريخي بوقف حرب غزة

نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار
نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار
نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه.. حلوى لذيذة وغنية بالقيمة الغذائية

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه
طريقة عمل بطاطا كريم بروليه
طريقة عمل بطاطا كريم بروليه

من البشرة للقلب والعضم .. فوائد خارقة لزيت السمسم

زيت السمسم
زيت السمسم
زيت السمسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد