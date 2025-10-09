سوق المستعمل .. أسعار بيجو 2008 موديل 2022

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة، على باقة كبيرة من الطرازات المتنوعة، منها الفئة الرياضية سواء SUV أو فئة الكروس أوفر، واستطاعت تلك الفئات أن تحقق شعبية كبيرة نسبة إلى الأداء والتصميم، إضافة إلى التجيهزات الفنية والتقنية بحسب الفئة والموديلات.

وظهرت السيارة بيجو 2008 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا، ضمن طرازات 2022، بسعر يبلغ مليون و100 ألف جنيه، مع عدد كيلومترات يقارب الـ 100 ألف كم.

بيجو 2008

وننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية مراجعة متوسط الأسعار وفقًا للموديل والفئات، بالإضافة إلى التأكد من سلامة السيارة من الناحية الفنية والهيكلية، لذلك قم بفحص شامل.

مواصفات بيجو 2008 موديل 2022

تستمد السيارة بيجو 2008 موديل 2022 قوتها من محرك 1200 سي سي "تيربو"، قادر على انتاج قوة 130 حصان، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكي السرعات من 6 نقلات.

بيجو 2008

و بهذه القدرات الفنية تنطلق السيارة بيجو 2008 من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية قدرها 9.9 ثواني، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 5 لتر عندما تخوضو مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

زودت السيارة بيجو 2008 موديل 2022 بشاشة تعمل باللمس، نظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة مالتي فانكشن، حساسات ركن، مكيف هواء أوتوماتيك، مرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات ضوئية، كاميرا، مثبت سرعة، بلوتوث، قفل مركزي، فرامل ABS وEBD، ووسائد هوائية للحماية.