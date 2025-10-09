تويوتا كورولا GR تستعد للانطلاق .. تجهيزات جديدة وبهذا السعر

كشفت تويوتا اليابانية، الاسم العريق في عالم السيارات، عن إطلاق الإصدار الأحدث من سيارتها الرياضية GR كورولا 2026، والتي تأتي بتوقيع فريق الأداء GAZOO Racing.

وجاء هذا الطراز الجديد كثمرة لاختبارات مكثفة أجريت في بيئات قيادة صعبة، أبرزها مضمار نوربورجرينج الألماني الشهير، لتضمن تويوتا تقديم تجربة قيادة أكثر دقة واستجابة لعشاق الأداء الرياضي.

محرك وأداء تويوتا كورولا GR 2026

تعتمد تويوتا GR كورولا 2026 على محرك توربيني بثلاث أسطوانات سعة 1600 سي سي، قادر على توليد 300 حصان و295 رطل/قدم من عزم الدوران.

تويوتا كورولا GR 2026

وتقدم السيارة بناقل حركة يدوي سداسي السرعات يدعم تقنية Rev- Matching لمطابقة سرعة الدوران أثناء التبديل، أو ناقل حركة أوتوماتيكي جديد من 8 سرعات يوفر استجابة عالية الأداء.

كما تستخدم السيارة نظام الدفع الكلي المتطور GR-FOUR، المستوحى من تقنيات سباقات الرالي، والذي يضم فروق انزلاق محدودة في المحورين الأمامي والخلفي لتوزيع القوة بدقة أكبر، خاصة عند دخول المنعطفات بسرعة.

تصميم وتجهيزات تويوتا كورولا GR

عملت تويوتا على إعادة هندسة الهيكل بشكل دقيق لرفع صلابة السيارة وتحسين سلوكها الديناميكي، حيث أضيف ما يزيد عن 45 قدمًا من المواد اللاصقة الهيكلية، مما ساهم في زيادة التماسك الخلفي بشكل ملحوظ، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على ثبات السيارة أثناء المناورات والمنعطفات الحادة.

كما أضيفت فتحة تهوية إضافية لتعزيز كفاءة تبريد المحرك، مما يضمن استقرار الأداء حتى في ظروف القيادة الطويلة أو القاسية، وتتوفر GR كورولا 2026 بفئتين، كل منهما تتمتع بطابع رياضي فريد.

تويوتا كورولا GR 2026

تأتي الفئة القياسية بمظهر هجومي يشمل غطاء محرك بارز مزود بفتحات تهوية سوداء لامعة، بالإضافة إلى جناح خلفي بنفس لون الهيكل وعجلات سبائكية أنيقة باللون الأسود اللامع، بينما تضم فئة Premium Plus جناح خلفي بالأسود اللامع، شاشة عرض بيانات بالزجاج الأمامي، ومقاعد جلدية Brin Naub.

تقدم GR كورولا بنظام صوتي ترفيهي من JBL، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة عدادات رقمية بحجم 12.3 بوصة، ونظام معلومات وترفيه Toyota Audio Multimedia يعمل عبر شاشة لمس قياس 8 بوصات تدعم الأوامر الصوتية والتكامل اللاسلكي مع Apple CarPlay وAndroid Auto.

موعد الإطلاق والأسعار المتوقعة

من المنتظر أن تصل GR كورولا 2026 إلى الأسواق الأمريكية خلال الأسابيع القليلة القادمة، بسعر يبدأ من 39,920 دولارًا أمريكيًا.