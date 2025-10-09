قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل جلسة الحكومة الإسرائيلية إلى العاشرة مساء للتصويت على اتفاق غزة
بن غفير: سأسقط حكومة نتنياهو حال عدم تفكيك حماس
صوّروه فيديو .. ملابسات اتهام سائق وكهربائي بهتك عرض صبي بالطالبية
أسعدتم المصريين.. مصطفى بكرى يهنئ منتخب مصر بالصعود للمونديال
أوباما يشيد باتفاق غزة ويتجاهل ترامب
حقيقة مشاركة محمد صلاح في مباراة الفريق المقبلة أمام غينيا بيسا| تفاصيل
إضاءة الكنيست بألوان العلم الأمريكي استعدادا لزيارة ترامب
يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة
بقرار لمعاليك هتفرحهم | مناشدة عاجلة من خالد الغندور للرئيس السيسي لحل أزمة أرض الزمالك
خليل الحية: تسلمنا ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية وأكدوا جميعا أن الحرب انتهت
خليل الحية: نتقدم بالتقدير العميق للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا
محمود بدر آخرهم.. أسماء بارزة تتصدر الغائبين عن برلمان 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا كورولا GR تستعد للانطلاق .. تجهيزات جديدة وبهذا السعر

تويوتا كورولا GR
تويوتا كورولا GR
صبري طلبه

كشفت تويوتا اليابانية، الاسم العريق في عالم السيارات، عن إطلاق الإصدار الأحدث من سيارتها الرياضية GR كورولا 2026، والتي تأتي بتوقيع فريق الأداء GAZOO Racing.

وجاء هذا الطراز الجديد كثمرة لاختبارات مكثفة أجريت في بيئات قيادة صعبة، أبرزها مضمار نوربورجرينج الألماني الشهير، لتضمن تويوتا تقديم تجربة قيادة أكثر دقة واستجابة لعشاق الأداء الرياضي.

محرك وأداء تويوتا كورولا GR 2026

تعتمد تويوتا GR كورولا 2026 على محرك توربيني بثلاث أسطوانات سعة 1600 سي سي، قادر على توليد 300 حصان و295 رطل/قدم من عزم الدوران.

تويوتا كورولا GR 2026

وتقدم السيارة بناقل حركة يدوي سداسي السرعات يدعم تقنية  Rev- Matching لمطابقة سرعة الدوران أثناء التبديل، أو ناقل حركة أوتوماتيكي جديد من 8 سرعات يوفر استجابة عالية الأداء.

 كما تستخدم السيارة نظام الدفع الكلي المتطور GR-FOUR، المستوحى من تقنيات سباقات الرالي، والذي يضم فروق انزلاق محدودة في المحورين الأمامي والخلفي لتوزيع القوة بدقة أكبر، خاصة عند دخول المنعطفات بسرعة.

تصميم وتجهيزات تويوتا كورولا GR

عملت تويوتا على إعادة هندسة الهيكل بشكل دقيق لرفع صلابة السيارة وتحسين سلوكها الديناميكي، حيث أضيف ما يزيد عن 45 قدمًا من المواد اللاصقة الهيكلية، مما ساهم في زيادة التماسك الخلفي بشكل ملحوظ، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على ثبات السيارة أثناء المناورات والمنعطفات الحادة. 

كما أضيفت فتحة تهوية إضافية لتعزيز كفاءة تبريد المحرك، مما يضمن استقرار الأداء حتى في ظروف القيادة الطويلة أو القاسية، وتتوفر GR كورولا 2026 بفئتين، كل منهما تتمتع بطابع رياضي فريد.

تويوتا كورولا GR 2026

تأتي الفئة القياسية بمظهر هجومي يشمل غطاء محرك بارز مزود بفتحات تهوية سوداء لامعة، بالإضافة إلى جناح خلفي بنفس لون الهيكل وعجلات سبائكية أنيقة باللون الأسود اللامع، بينما تضم فئة Premium Plus جناح خلفي بالأسود اللامع، شاشة عرض بيانات بالزجاج الأمامي، ومقاعد جلدية Brin Naub.

تقدم GR كورولا بنظام صوتي ترفيهي من JBL، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة عدادات رقمية بحجم 12.3 بوصة، ونظام معلومات وترفيه Toyota Audio Multimedia يعمل عبر شاشة لمس قياس 8 بوصات تدعم الأوامر الصوتية والتكامل اللاسلكي مع Apple CarPlay وAndroid Auto.

موعد الإطلاق والأسعار المتوقعة

من المنتظر أن تصل GR كورولا 2026 إلى الأسواق الأمريكية خلال الأسابيع القليلة القادمة، بسعر يبدأ من 39,920 دولارًا أمريكيًا.

تويوتا GR كورولا GR 2026 تويوتا كورولا تويوتا كورولا GR

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي وترامب

الرئيس السيسي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.. والرئيس الأمريكي يلبي دعوة زيارة مصر

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

ابراهيم وحسام حسن

حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو

ياس سوروب

رقم فلكي.. تفاصيل الشرط الجزائي ومكافآت مدرب الأهلي الجديد

اكرامي

كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح التبرع لنادي الزمالك

شوبير

أخر طلب من مسؤلي الأهلي قبل رحيل عماد النحاس

ترشيحاتنا

رعاية مرضى الزهايمر

ما حكم دفع الزكاة لجمعية تتولى رعاية مرضى الزهايمر؟

فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر

بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية التاريخية لوقف إطلاق النار في غزة

الاوقاف

الأوقاف تبدأ إجراءات تعيين دفعة «إمام الدعاة – الشعراوي».. 273 إمامًا و862 عامل مسجد بينهم ذوو همم

بالصور

يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة

الخصوبة
الخصوبة
الخصوبة

أنغام والليثي | نجوم الفن يشيدون بدور مصر التاريخي بوقف حرب غزة

نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار
نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار
نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه.. حلوى لذيذة وغنية بالقيمة الغذائية

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه
طريقة عمل بطاطا كريم بروليه
طريقة عمل بطاطا كريم بروليه

من البشرة للقلب والعضم .. فوائد خارقة لزيت السمسم

زيت السمسم
زيت السمسم
زيت السمسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد