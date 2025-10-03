بدون سياراتها الكهربائية.. كيا تحطم الأرقام القياسية في المبيعات

أعلنت كيا أمريكا عن نتائج قوية لمبيعاتها خلال سبتمبر الماضي والربع الثالث من 2025، لتواصل مسارها نحو تسجيل رقم قياسي سنوي جديد للعام الثالث على التوالي.

ارتفعت مبيعات كيا بنسبة 11% في سبتمبر، وبنسبة 9% في الربع الثالث، كما زادت بالوتيرة نفسها في الأشهر التسعة الأولى من العام لتصل إلى 636,148 وحدة.

سبورتاج وتيلورايد في الصدارة

حافظت سبورتاج على موقعها كأكثر طراز مبيعًا لدى كيا في الولايات المتحدة، بعد أن سجلت 134,102 سيارة منذ بداية العام، بزيادة 13%.

كما حققت تيلورايد الرياضية متعددة الاستخدامات أداءً قويًا بمبيعات بلغت 92,498 سيارة، بارتفاع مماثل بنسبة 13%.

نجاح غير متوقع لطرازات قديمة

رغم أن التركيز غالبًا ينصب على الطرازات الجديدة والكهربائية، فإن سيارات مثل K5 وكارنيفال ما زالت تحقق نجاحًا بارزًا.

ارتفعت مبيعات كارنيفال بنسبة 48% منذ بداية العام، بينما قفزت مبيعات K5 بنسبة 85%، وهو ما يعكس نجاح عمليات التجديد التي خضع لها الطرازان خلال السنوات الأخيرة.

تفخر كيا بإعلان نمو مبيعاتها من السيارات الكهربائية بنسبة 26% الشهر الماضي. فقد ارتفعت مبيعات EV9 بنسبة تقارب 50% لتصل إلى 3,094 وحدة في سبتمبر، بينما حققت EV6 نموًا تجاوز 30% لتسجل 2,116 وحدة.

ويعزى هذا الارتفاع إلى الإقبال المتزايد قبل انتهاء الإعفاءات الضريبية الفيدرالية في نهاية سبتمبر.

ورغم الزيادة الشهرية، فإن أرقام العام حتى الآن تكشف عن تراجع في الطلب على السيارات الكهربائية بالكامل.

انخفضت مبيعات EV9 من نحو 16,000 وحدة في 2024 إلى 12,448 سيارة هذا العام، كما تراجعت مبيعات EV6 من 15,985 إلى 11,077 سيارة.

تؤكد هذه النتائج أن استراتيجية كيا القائمة على المزج بين سيارات الاحتراق، والهجينة، والكهربائية تمنحها مرونة كبيرة في السوق الأمريكية.

وبينما تواجه السيارات الكهربائية تحديات مرتبطة بالإعفاءات الضريبية والتكلفة، فإن الطرازات التقليدية والهجينة تواصل دعم نمو الشركة بقوة.