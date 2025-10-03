قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بمحافظة الغربية ويُشيد بأداء الأطقم الطبية
القبض على 4 طلاب مارسو البلطجة أمام مدرسة بالمطرية
جيهان الشماشرجي ومايان السيد في مؤتمر فيلم هيبتا.. المناظرة الأخيرة قبل عرضه
ساعة الإجابة يوم الجمعة.. أدعية مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
محافظ سوهاج يفتتح مسجد سيدي أبو الهوى بطهطا احتفالًا بنصر أكتوبر
مطاردة مثيرة في إسنا.. الأهالي يصطادون ثعلب افترس مواشي ودواجن بالأقصر
تمهيدًا للتشغيل التجريبي.. النقل تكشف عن صور التشطيبات النهائية لمحطات القطار الكهربائي السريع
يكون طيب.. جيهان الشماشرجي تكشف مواصفات فتى أحلامها بعد تجربة هيبتا
أخبار التكنولوجيا | تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا .. بيربلكستي تطلق متصفح Comet مجانا عالميا
اعتقال إسرائيلي في البحر الميت بشبهة التجسس لصالح إيران
الداخلية تكشف حقيقة فيديو شرطي يقود سيارة بلا لوحات في البحيرة
تبدأ 24 يناير.. موعد إجازة نصف العام لطلاب المدارس والإمتحانات بالتاريخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بدون سياراتها الكهربائية.. كيا تحطم الأرقام القياسية في المبيعات

مبيعات كيا
مبيعات كيا
عزة عاطف

أعلنت كيا أمريكا عن نتائج قوية لمبيعاتها خلال سبتمبر الماضي والربع الثالث من 2025، لتواصل مسارها نحو تسجيل رقم قياسي سنوي جديد للعام الثالث على التوالي. 

ارتفعت مبيعات كيا بنسبة 11% في سبتمبر، وبنسبة 9% في الربع الثالث، كما زادت بالوتيرة نفسها في الأشهر التسعة الأولى من العام لتصل إلى 636,148 وحدة.

سبورتاج وتيلورايد في الصدارة

حافظت سبورتاج على موقعها كأكثر طراز مبيعًا لدى كيا في الولايات المتحدة، بعد أن سجلت 134,102 سيارة منذ بداية العام، بزيادة 13%. 

كما حققت تيلورايد الرياضية متعددة الاستخدامات أداءً قويًا بمبيعات بلغت 92,498 سيارة، بارتفاع مماثل بنسبة 13%.

 

نجاح غير متوقع لطرازات قديمة

رغم أن التركيز غالبًا ينصب على الطرازات الجديدة والكهربائية، فإن سيارات مثل K5 وكارنيفال ما زالت تحقق نجاحًا بارزًا. 

ارتفعت مبيعات كارنيفال بنسبة 48% منذ بداية العام، بينما قفزت مبيعات K5 بنسبة 85%، وهو ما يعكس نجاح عمليات التجديد التي خضع لها الطرازان خلال السنوات الأخيرة.

تفخر كيا بإعلان نمو مبيعاتها من السيارات الكهربائية بنسبة 26% الشهر الماضي. فقد ارتفعت مبيعات EV9 بنسبة تقارب 50% لتصل إلى 3,094 وحدة في سبتمبر، بينما حققت EV6 نموًا تجاوز 30% لتسجل 2,116 وحدة. 

ويعزى هذا الارتفاع إلى الإقبال المتزايد قبل انتهاء الإعفاءات الضريبية الفيدرالية في نهاية سبتمبر.

ورغم الزيادة الشهرية، فإن أرقام العام حتى الآن تكشف عن تراجع في الطلب على السيارات الكهربائية بالكامل. 

انخفضت مبيعات EV9 من نحو 16,000 وحدة في 2024 إلى 12,448 سيارة هذا العام، كما تراجعت مبيعات EV6 من 15,985 إلى 11,077 سيارة.

تؤكد هذه النتائج أن استراتيجية كيا القائمة على المزج بين سيارات الاحتراق، والهجينة، والكهربائية تمنحها مرونة كبيرة في السوق الأمريكية. 

وبينما تواجه السيارات الكهربائية تحديات مرتبطة بالإعفاءات الضريبية والتكلفة، فإن الطرازات التقليدية والهجينة تواصل دعم نمو الشركة بقوة.

كيا كيا كارنيفال كيا EV9 كيا EV6 كيا K4 كيا K5 كيا سبورتاج كيا تيلورايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

يوم الجمعة

عدد ركعات سنة صلاة الجمعة.. اعرف كم قبلها وبعدها

المسجد الحرام

إمام المسجد الحرام: الله يفرح بتوبة العبد العاصي

مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن

مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم.. اعرف الشروط وموعد التقديم

بالصور

لوك جذاب.. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

هيونداي تحقق مبيعات قياسية بفضل بعض موديلات السيارات غير المتوقعة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

بدون سياراتها الكهربائية.. كيا تحطم الأرقام القياسية في المبيعات

مبيعات كيا
مبيعات كيا
مبيعات كيا

انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى

فارادي
فارادي
فارادي

فيديو

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد