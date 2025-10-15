سعر هيونداي سوناتا هايبرد 2026 في السعودية

كشفت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026، وتنتمي سوناتا هايبرد لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم عصري وأنيق .

هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026

محرك هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026

تستمد سيارة هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، بجانب محرك كهربائي، وبها بطارية ليثيوم بقوة 192 حصان ، ويتصل بها علبة تروس أوتوماتيك يتكون من 8 سرعات .

هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026

مواصفات هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026

زودت سيارة هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، سقف بانوراما، وبها عجلات ألمنيوم مقاس 18 بوصه، وشاحن لاسلكي للهاتف الذكي، وبها عجلة قيادة مغطاه بالجلد، ومقاعد أمامية مدفأة، وبها مرايات جانبية مدفأة، وزجاج أمامي مزدوج الطبقة لعزل الصوت.

هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026

ويوجد بـ سيارة هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026، نظام المساعدة في الحفاظ على المسار، ونظام تجنب الاصطدام الأمامي مع رصد المشاة والدراجات، ونظام تثبيت السرعة الذكي مع التوقف والانطلاق، ونظام تحذير الخروج الآمن، ونظام تحذير من النقاط العمياء، ونظام مساعدة الضوء العالي.

هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026





بالاضافة إلي ان سيارة هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026 بها، شبك أمامي أنيق، ومصابيح LED متصلة تمتد عبر عرض الواجهة الأمامية، وبها شاشة مزدوجة مقاس 12.3 بوصه، ونظام معلومات ترفيهي متطور يدعم أندرويد أوتو وآبل كار بلاي اللاسلكي.

سعر هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026

هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 102 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 108 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 114 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 121 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 142 ألف ريال سعودي .