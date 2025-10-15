قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحيفة إسرائيلية: سيتم فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح اليوم
أمير قطر يهنئ منتخب بلاده بعد التأهل لمونديال 2026
الإغاثة الطبية في غزة: ملف المرضى المحتاجين لإجلاء أصبح أولوية ملحّة
التضامن : صرف تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.. اليوم
نجم الزمالك السابق: تمنيت ألَّا يتحدّث أسامة نبيه بعد الإقصاء من كأس العالم للشباب
160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
أسوان تكثف استعداداتها لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني
أدركت الإمام وهو يرفع من الركوع فهل تحسب لى ركعة مع الجماعة؟.. أمين الفتوى يوضح
جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 و ضوابط عقدها .. تفاصيل عاجلة الآن
بعد قليل .. بدء مُحاكمة طليق البلوجر هدير عبد الرازق
من مدينة السلام إلى قلوب العالم| شرم الشيخ تجمع القادة على إنهاء حرب غزة وإطلاق مرحلة سلام غير مسبوقة
سماع دوي انفجارات في مدينة أم درمان السودانية | تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سعر هيونداي سوناتا هايبرد 2026 في السعودية

هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026
هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026، وتنتمي سوناتا هايبرد لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم عصري وأنيق .

هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026

محرك هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026

تستمد سيارة هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، بجانب محرك كهربائي، وبها بطارية ليثيوم بقوة 192 حصان ، ويتصل بها علبة تروس أوتوماتيك يتكون من 8 سرعات .

هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026

مواصفات هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026

زودت سيارة هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، سقف بانوراما، وبها عجلات ألمنيوم مقاس 18 بوصه، وشاحن لاسلكي للهاتف الذكي، وبها عجلة قيادة مغطاه بالجلد، ومقاعد أمامية مدفأة، وبها مرايات جانبية مدفأة، وزجاج أمامي مزدوج الطبقة لعزل الصوت.

هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026

ويوجد بـ سيارة هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026، نظام المساعدة في الحفاظ على المسار، ونظام تجنب الاصطدام الأمامي مع رصد المشاة والدراجات، ونظام تثبيت السرعة الذكي مع التوقف والانطلاق، ونظام تحذير الخروج الآمن، ونظام تحذير من النقاط العمياء، ونظام مساعدة الضوء العالي.

هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026



بالاضافة إلي ان سيارة هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026 بها، شبك أمامي أنيق، ومصابيح LED متصلة تمتد عبر عرض الواجهة الأمامية، وبها شاشة مزدوجة مقاس 12.3 بوصه، ونظام معلومات ترفيهي متطور يدعم أندرويد أوتو وآبل كار بلاي اللاسلكي.

سعر هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026

هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 102 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 108 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 114 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 121 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 142 ألف ريال سعودي .

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-10-2025.. وهذه قيمة الجنيه الآن

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

دولار امريكي

سعر صرف الدولار الآن في مصر

أحمد موسى

كواليس أزمة كادت تعصف باتفاق غزة.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن جلسة الأربعاء

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تُبهر مُتابعيها عبر إنستجرام |شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طعم زمان في كل لقمة.. طريقة عمل القرص الطرية بالمنزل

طريقة عمل القرص الطرية
طريقة عمل القرص الطرية
طريقة عمل القرص الطرية

من مطبخك إلى جمالك وصحتك.. تعرفي على فوائد خل التفاح المذهلة

استخدامات وفوائد خل التفاح التجميلية
استخدامات وفوائد خل التفاح التجميلية
استخدامات وفوائد خل التفاح التجميلية

مشروب صحي غني بمضادات الأكسدة.. طريقة عمل عصير التوت البري بعدة نكهات

عصير التوت البري
عصير التوت البري
عصير التوت البري

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

