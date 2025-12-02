قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

رحلة إلى تايتانيك تعود للحياة… الواقع الافتراضي يفتح بابا لزمن غرق قبل 112 عاما

رينال عويضة

تقنية جديدة تحوّل “تايتانيك” من ذكرى حزينة إلى تجربة تفاعلية مذهلة

محاكاة رقمية دقيقة تعيد بناء السفينة كما ظهرت في 1912

مشروع عالمي يضع الجمهور داخل واحدة من أشهر الكوارث البحرية

في وقت تتسارع فيه التكنولوجيا لتعيد تشكيل علاقتنا بالماضي، تظهر مبادرة جديدة تعيد واحداً من أشهر فصول التاريخ إلى الحياة: سفينة تايتانيك. 

السفينة التي أبحرت عام 1912 وسط وعود بأن تكون “معجزة العصر” و“السفينة التي لا تغرق”، قبل أن تتحول بعد أيام قليلة من رحلتها الأولى إلى واحدة من أعظم الكوارث البحرية في التاريخ. 

واليوم، وبعد مرور أكثر من 112 عاماً، يعود الركاب ولو افتراضياً ليصعدوا مجدداً إلى متن السفينة التي لم تغادر خيال البشر يوماً.

ضمن تقرير لبرنامج Tech Now التابع لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، يأخذ الصحفي بول كارتر المشاهدين في جولة داخل نسخة رقمية معاد إنشاؤها من تايتانيك، بفضل تقنيات الواقع الافتراضي المتقدمة التي دمجت بين الصور الأرشيفية الدقيقة، والهندسة الرقمية، والمحاكاة ثلاثية الأبعاد. والنتيجة تجربة تضعك داخل قلب السفينة كما لو كنت أحد ركابها.

#كيف بدأت الرحلة الرقمية؟الفكرة وُلدت لدى فريق من المصممين والمؤرخين الذين أرادوا إعادة تقديم قصة تايتانيك بعيداً عن الدراما السينمائية والدروس التاريخية التقليدية.

أرادوا أن “يشعر” الناس بما كان يشعر به الركاب على متن السفينة: رائحة الأخشاب، لمعان الممرات الواسعة، تصميم الكبائن الفاخرة، وحتى أصوات الماكينات في غرفة المحركات.

ومن هنا انطلقت عملية إعادة بناء رقمية استخدمت آلاف الوثائق واللوحات الهندسية والصور، لتنتج نسخة مطابقة تقريباً لما كانت عليه السفينة قبل غرقها. هذه النسخة لا تُعرض على شاشة فقط، بل تُعاش وكأنك تسير فعلياً على أرضها.

#خطوة داخل تاريخ لم يعد بعيداً

عبر خوذة الواقع الافتراضي، يفتح المشاهد عينيه ليجد نفسه في ردهة الدرجة الأولى، بديكورها الأبيض ومصابيحها الكريستالية. 

ينتقل بعدها إلى السلالم الشهيرة التي ظهرت في أفلام عديدة، ثم إلى سطح السفينة حيث كان المسافرون يستمتعون بهواء الأطلسي البارد. 

هناك لحظات يصعب نسيانها في هذه الرحلة الافتراضية: لحظة دخولك غرفة الاتصالات، أو رؤيتك الكبائن المزدحمة في الدرجة الثالثة التي كانت تضم عائلات مهاجرة تبحث عن مستقبل جديد في أمريكا.

الهدف من التجربة ليس فقط الإبهار البصري، بل إحياء قصة إنسانية ضاعت بين الأرقام. فتايتانيك لم تكن سفينة فاخرة وحسب، بل كانت مرآة لطبقات المجتمع في ذلك الزمن: الأغنياء في الأعلى، والفقراء في الأسفل، والكل في النهاية أمام مصير واحد.

#هل تغيّر التجربة نظرتنا إلى الكارثة؟

من يعيش التجربة يشعر بأنّ المسافة الزمنية بيننا وبين 1912 تكاد تختفي. الواقع الافتراضي لا يعرض صوراً، بل يعيد بناء لحظات.. وهنا تكمن قوة التجربة: أنها تجعل القصة أكثر قرباً، وأقل تجريداً.

هذا النوع من المشاريع يلعب دوراً مهماً في التعليم والتوثيق. فبدلاً من قراءة فصل في كتاب، يعيش الطالب القصة بنفسه. وبدلاً من مشاهدة فيلم لمخرج يتخيل الماضي، يحصل المشاهد على محاكاة مستندة إلى مصادر أصلية.

قد يراها البعض محاولة ترفيهية، لكن آخرين يرون فيها وسيلة لحفظ ذاكرة بشرية معقدة، وإعادة التفكير في درس قديم: أن التكنولوجيا وحدها ليست ضماناً للأمان.

 تايتانيك كانت أعجوبة عصرها، تماماً كما هو الواقع الافتراضي اليوم… لكن كل اختراع يحمل في داخله سؤالاً عن حدودنا البشرية.

في النهاية، تظل تجربة إعادة إحياء تايتانيك خطوة جديدة في تحول التكنولوجيا إلى وسيط يعيد تشكيل علاقتنا بالتاريخ. وربما تكون الخطوة التالية ليست فقط زيارة الماضي، بل إعادة فهمها ولعلها الطريقة الأفضل لنمنع تكرار أخطائه.


 

