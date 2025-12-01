باشات : صوت المواطن أصبح قادرًا على تغيير خريطة البرلمان

أكد حاتم باشات، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب السابق، أن المرحلة الحالية تتطلب أن تكون مصر أمام انتخابات تُفرز نوابًا حقيقيين قادرين على التعبير عن الإرادة الشعبية بصورة نزيهة وموثوقة، مشيرًا إلى أن التجربة الديمقراطية لا تكتمل إلا باحترام صوت المواطن وضمان أن يصل إلى البرلمان من يحظى بثقته ومعبرًا عن احتياجاته، وهو ما عكسته تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة عن الانتخابات.

وقال "باشات"، في تصريحات صحفية اليوم، إن تصريحات الرئيس الأخيرة حول الانتخابات تحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة حريصة على صون حقوق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية تامة، وأن توجيهاته بضمان النزاهة والشفافية تمثل أكبر ضمانة لنزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها، من بدء التصويت وحتى إعلان النتائج النهائية.

وأضاف أن ما تشهده الانتخابات من رقابة قضائية كاملة وإجراءات تنظيمية مشددة كالتي شهدتها المرحلة الثانية، يعكس التزام الدولة بإجراء انتخابات جادة تُعلي من شأن الإرادة الشعبية وتواجه أي مخالفات يمكن أن تمس الثقة العامة في النتائج، مؤكداً أن هذه الرسائل يجب أن تعطي طمأنينة لكل ناخب بأن صوته محفوظ ومؤثر مؤكدا على أهمية الاستمرار في الحزم بالتصدي لممارسات شراء الأصوات و المال السياسي كما رأينا في المرحلة الثانية لأنها تمثل تهديدا للإرادة الشعبية كما حذر منها الرئيس السيسي في اكثر من مناسبة .

ودعا باشات المواطنين إلى المشاركة بقوة في الانتخابات المقبلة، مؤكداً أن الصوت الواحد أصبح له قيمة حقيقية وقدرة على تغيير خريطة البرلمان، وأن العزوف عن المشاركة يفتح المجال أمام اختيار غير دقيق، بينما المشاركة الإيجابية تضمن وصول الأكفأ والأقدر على خدمة الوطن.

وشدد على أن مصر تحتاج في هذه المرحلة الدقيقة إلى نواب يتمتعون بالمسؤولية والخبرة والقدرة على تمثيل المواطنين في مختلف القضايا وعلى قدر التحديات التي تواجه الدولة المصريه وأن تحقيق ذلك لن يتم إلا بخروج المواطنين بكثافة إلى صناديق الاقتراع.