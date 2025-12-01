قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 في مصر
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
نخضع لتقييم أوروبي.. رئيس هيئة سلامة الغذاء: حجم المياه المعبأة في مصر يصل لـ 4 مليارات لتر سنويًا
رئيس سلامة الغذاء: تعميم نتائج تحاليل البلوجر للمياه أمر غير منضبط.. والمعلومات غير دقيقة
العد التنازلي بدأ.. متى نصوم أول أيام رمضان 2026؟
موعد نتيجة سكن لكل المصريين 7 وطريقة الاستعلام وسداد الأقساط
هشام الحلبي: مصر تعزز استقلالها العسكري بتصنيع الذخائر والمسيرات محليا
النيابة العامة تكشف لغز المتهمين الجدد في هـ.تك عرض طلاب مدرسة السلام
السجن مدى الحياة لملاكم مصري أمريكي أُدين بقتل ابنته في نيويورك
النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام
عمرو أديب: معرض إيديكس حاجة مشرفة لكل المصريين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

باشات : صوت المواطن أصبح قادرًا على تغيير خريطة البرلمان

حاتم باشات
حاتم باشات
عبد الرحمن سرحان

أكد حاتم باشات، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب السابق، أن المرحلة الحالية تتطلب أن تكون مصر أمام انتخابات تُفرز نوابًا حقيقيين قادرين على التعبير عن الإرادة الشعبية بصورة نزيهة وموثوقة، مشيرًا إلى أن التجربة الديمقراطية لا تكتمل إلا باحترام صوت المواطن وضمان أن يصل إلى البرلمان من يحظى بثقته ومعبرًا عن احتياجاته، وهو ما عكسته تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة عن الانتخابات.

وقال "باشات"، في تصريحات صحفية اليوم، إن تصريحات الرئيس الأخيرة حول الانتخابات تحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة حريصة على صون حقوق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية تامة، وأن توجيهاته بضمان النزاهة والشفافية تمثل أكبر ضمانة لنزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها، من بدء التصويت وحتى إعلان النتائج النهائية.

وأضاف أن ما تشهده الانتخابات من رقابة قضائية كاملة وإجراءات تنظيمية مشددة كالتي شهدتها المرحلة الثانية، يعكس التزام الدولة بإجراء انتخابات جادة تُعلي من شأن الإرادة الشعبية وتواجه أي مخالفات يمكن أن تمس الثقة العامة في النتائج، مؤكداً أن هذه الرسائل يجب أن تعطي طمأنينة لكل ناخب بأن صوته محفوظ ومؤثر مؤكدا على أهمية الاستمرار  في الحزم بالتصدي لممارسات  شراء الأصوات و المال السياسي كما رأينا في المرحلة الثانية لأنها تمثل تهديدا للإرادة الشعبية كما حذر منها الرئيس السيسي في اكثر من مناسبة .

ودعا باشات المواطنين إلى المشاركة بقوة في الانتخابات المقبلة، مؤكداً أن الصوت الواحد أصبح له قيمة حقيقية وقدرة على تغيير خريطة البرلمان، وأن العزوف عن المشاركة يفتح المجال أمام اختيار غير دقيق، بينما المشاركة الإيجابية تضمن وصول الأكفأ والأقدر على خدمة الوطن.

وشدد على أن مصر تحتاج في هذه المرحلة الدقيقة إلى نواب يتمتعون بالمسؤولية والخبرة والقدرة على تمثيل المواطنين في مختلف القضايا وعلى قدر التحديات التي تواجه الدولة المصريه وأن تحقيق ذلك لن يتم إلا بخروج المواطنين بكثافة إلى صناديق الاقتراع.

انتخابات انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب البرلمان الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أرشيفية

فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

المتهمين

النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار

حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد تتوقع أمطارا وشبورة

ترشيحاتنا

اجتماع محافظ قنا

محافظ قنا يترأس اجتماعا موسعا لمتابعة الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025

جانب من الفيديو المتداول

"متحرش سوهاج الجديدة".. فيديو لرجل خمسيني يستدرج الفتيات بالمال يثير غضبًا واسعًا واستغاثات لضبطه

صورة ارشيفية

إيقاف المتهم عن العمل.. أول رد من إسكندرية للغات على واقعة التعدي

بالصور

رمضان 2026 .. مي عمر تحتفل بانطلاق تصوير مسلسلها الست موناليزا

كواليس الست موناليزا
كواليس الست موناليزا
كواليس الست موناليزا

بطولة شريف سلامة وريهام عبد الغفور.. تعرف على موعد عرض مسلسل سنجل ماذر فاذر

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

لرفع وعي الشباب.. سامح حسين يشارك في ندوة بجامعة حلوان

من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين

فيديو

مدرعات ومنصات إطلاق مسيرات

مدرعات ومنصات إطلاق مسيرات .. أبرز معروضات إيجلز انترناشيونال في إيديكس 2025‎

نشوى مصطفى

نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر

آيتن عامر

أسرار الطلاق والبدايات القاسية… آيتن عامر تنهار باكية على الهواء في صاحبة السعادة

جومانا مراد

جومانا مراد تكشف عن أول لها في الدراما المصرية وحقيقة دخولها عالم الغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد