رئيس سلامة الغذاء: تعميم نتائج تحاليل البلوجر للمياه أمر غير منضبط.. والمعلومات غير دقيقة
العد التنازلي بدأ.. متى نصوم أول أيام رمضان 2026؟
موعد نتيجة سكن لكل المصريين 7 وطريقة الاستعلام وسداد الأقساط
هشام الحلبي: مصر تعزز استقلالها العسكري بتصنيع الذخائر والمسيرات محليا
النيابة العامة تكشف لغز المتهمين الجدد في هـ.تك عرض طلاب مدرسة السلام
السجن مدى الحياة لملاكم مصري أمريكي أُدين بقتل ابنته في نيويورك
النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام
عمرو أديب: معرض إيديكس حاجة مشرفة لكل المصريين
ما حكم الإنشاد الديني للنساء في حفل مختلط؟.. أمين الإفتاء: مباح ولكن بشروط
بعد 8 مواسم من التألق… صلاح يواجه أصعب اختبار في ليفربول
الفنانة حياة الفهد تتعرض لوعكة صحية جديدة
محافظتك منهم ولا لأ؟.. رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق بعد انتهاء الحصر
توك شو

خطوة مهمة للغاية.. عمرو موسى يطالب بإجراء انتخابات برلمانية فلسطينية

عمرو موسى
عمرو موسى

قال عمرو موسي، وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام لجامعة الدول العربية السابق، إن كثير من الناس منشغلين بالشأن الفلسطيني في كل الدول ويجب أن نتسائل عن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني؟

وأضاف عمرو موسى، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على فضائية "ام بي سي مصر"، أن المنتديات العالمية تتحدث عن أزمة فلسطين، ولكن أين الشعب الفلسطيني وممثلوه، وأرى أنه على السلطة الفلسطينية الإعلان عن تنظيم انتخابات برلمانية وتدعو الأمم المتحدة والحكومات المعترفة بفلسطين مساعدتها على إجراء هذه الانتخابات.

وأشار إلى أن هذه الانتخابات تجري كما تجري، وعلى السلطة الفلسطينية أن تعمل على إجراء هذه الانتخابات العام القادم، وبالتالي يكون هناك ممثلون جدد سواء على الجانب الإسرائيلي أو الفلسطيني ويستطيع الجانبان التحرك بمقتضى هذا التأييد الدولي.

وأوضح أن الانتخابات الفلسطينية هي خطوة مهمة للغاية تخلق جوا مساندا للحقوق الفلسطينية ويمكن أن يفتح الباب لشخصيات جديدة منها أن مروان البرغوثي قد يترشح في هذه الانتخابات.
 

