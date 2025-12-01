عمرو موسى: انتخابات مجلس النواب عليها علامة استفهام

قال عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن هذه الانتخابات عليها علامة استفهام وفقا لكلام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف عمرو موسى، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على فضائية "ام بي سي مصر"، أننا دولة قديمة أجرينا الانتخابات من عام 1923، وكان لنا مجالس برلمانية فيها الأغلبية بانتخابات سليمة، ونستطيع إصلاح هذا الخلل.

وتابع: مصر تستطيع والشعب يستطيع والدولة تستطيع والرئيس يستطيع، مصر دولة قديمة في الديمقراطية، وقديمة أيضا في انتخابات مزورة، وكل البرلمانات التي أتت بانتخابات غير سليمة تنتهي نهاية غير سليمة ويدفع الثمن المصريين.

وأشار إلى أننا نؤيد كلام الرئيس ولابد من إعادة الانتخابات مهما كانت التكاليف وتجرى بالطريقة السليمة.