برلمان

برلماني: خطاب الرئيس يرسّخ دور مصر التاريخي في نصرة فلسطين

الدكتور حسين خضير
الدكتور حسين خضير

أشاد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الموجَّه إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إطار إحياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن ما حمله الخطاب من رسائل واضحة يعكس ثبات الموقف المصري وعمق التزامه التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية مركزية لا تتغير ملامحها مهما تبدلت الظروف.

وأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن الرئيس قد أعاد في خطابه تذكير العالم بمعاناة الشعب الفلسطيني الممتدة لأكثر من سبعين عاماً، مسلطاً الضوء على ما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات وقمع في غزة والقدس والضفة الغربية، ومؤكداً أن مصر ستظل سنداً ثابتاً وداعماً أساسياً في مسيرة النضال الفلسطيني حتى استعادة كامل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن دعوة الرئيس للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني جاءت واضحة وحاسمة، إذ طالب العالم بالتحرك الفعلي لوقف معاناة المدنيين وإنهاء سياسة الكيل بمكيالين.

وأكد نائب الدقهليه، أن تركيز الرئيس على ضرورة إعادة إعمار غزة وتحقيق التعافي المبكر يعكس التزاماً مصرياً راسخاً تجاه دعم صمود الفلسطينيين، سواء من خلال جهود الإغاثة، أو إعادة البناء، أو مساندة السلطة الفلسطينية لاستعادة دورها في تقديم الخدمات الأساسية لشعبها.

واختتم الدكتور حسين خضير تصريحاته بأن الخطاب الرئاسي حمل تأكيداً جديداً على أن القضية الفلسطينية ليست مجرد ملف سياسي، وإنما هي قضية إنسانية وأخلاقية تستوجب من المجتمع الدولي الوقوف بجدية لحماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه الأساسية.

