حنفي الجبالي: نجاح غير مسبوق لاجتماع البرلمان من أجل المتوسط بفضل الجهود المصرية

أكد المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، الأهمية الكبرى لاجتماع البرلمان من أجل المتوسط الذي استضافته القاهرة بمشاركة 43 دولة من أهم الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وعلى رأسها دول أوروبا، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يمثل مكسبًا دبلوماسيًا وسياسيًا مهمًا لمصر ولرئاستها للبرلمان.

إشادة واسعة من الدول المشاركة

وقال الجبالي، خلال تقرير عرضه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، إن المؤتمر حظي بإشادة واسعة من الدول المشاركة، التي وصفت فعالياته بأنها ناجحة بامتياز، حيث ناقش أهم القضايا التي تهم الدولة المصرية والدول العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي كانت محورًا بارزًا في الاجتماعات.

برلمان الاتحاد من أجل المتوسط

وأضاف رئيس مجلس النواب أن مصر نجحت في إدارة جلسات المؤتمر وإظهار ثقلها السياسي على الساحة الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن هذا النجاح يُسجل في المقام الأول للنائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية العمومية لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط، الذي بذل جهودًا كبيرة صباحًا ومساءً لضمان خروج الاجتماعات بأفضل صورة، مشيرًا إلى أن وفود الدول المشاركة أثنت على دوره الوطني البارز.

واختتم الجبالي تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح المؤتمر يُعد نموذجًا جديدًا للدور المصري الفاعل في المنطقة، وقدرتها على قيادة الحوار الإقليمي حول القضايا الجوهرية التي تمس أمن واستقرار شعوب المتوسط.