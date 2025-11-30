آية سماحة تدعم كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني: حبايب قلبي

حرصت الفنانة آية سماحة، على دعم الفنانين كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني بعد طرح البوستر الرسمي لفيلمها الجديد “طلقني”.

وعلقت على البوستر الذي قامت بمشاركته عبر ستوري على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام قائلة: “حبايب قلبي".

وطرح الفنان كريم محمود عبد العزيز تريلر أحدث أفلامه المنتظرة “طلقني” بمشاركة الفنانة دينا الشربيني والذى من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وظهرت دينا الشربيني، فى التريلر وهى تطلب من كريم محمود عبد العزيز الطلاق وتطالب بحقوقها ويطلب هو منها ان تتنازل عن ٥٠% من حقوقها ، وتتصاعد الأحداث فى إطار كوميدي رومانسي.

فيلم طلقني

وفيلم “طلقني” يجمع كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني، في بطولة مشتركة للمرة الثانية، بعد مشاركتهما بفيلم الهنا اللي أنا فيه، الذى طرح فى ديسمبر 2024.