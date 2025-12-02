فتحي سند: مفاجآت البداية تزيد صعوبة لقاء مصر والكويت

أكد الناقد الرياضي فتحي سند أن المفاجآت التي شهدتها انطلاقة بطولة كأس العرب لا تعني بالضرورة خروج المرشحين لحصد اللقب من المنافسة مبكرًا، لكنها تكشف بوضوح أن البطولة لا تضم أي مباراة سهلة.

وكتب سند على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "مفاجآت البدايات فى كاس العرب .. لاتعنى خروج مبكر للمرشحين للفوز باللقب ..ولكن تؤكد ان " مفيش “ مباراة سهلة ..وان مباراة مصر مع الكويت اصبحت اصعب بعد الفوز التاريخى لسوريا وفلسطين على تونس وقطر”.

مباراة مصر والكويت

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر والكويت عن ارتداء المنتخب المصري القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب الكويت الطاقم الأزرق.

الجدير بالذكر أن المواجهة الأولى للمنتخب تنطلق في الرابعة والنصف مساء يوم غد (الثلاثاء) على ملعب لوسيل في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة التي تختتم جولتها الأولى مساء الأربعاء بمواجهة تجمع منتخب الإمارات أمام نظيره الأردني.

حضر الاجتماع الفني محمد منجي إداري الفريق وإسلام شاكر مسؤول المهمات.