برلماني: حوكمة الأسمدة خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة

صرح النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب أن حوكمة منظومة الأسمدة، أحد أهم الخطوات التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة .

وأكد" ملك" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن هذه الخطوة تسهم في ضبط سوق الأسمدة ومنع تسرب الدعم، ما يضمن وصوله للفلاحين المستحقين ، ويعزز كفاءة الإنفاق العام.



جاء ذلك بعد أن تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات توفير الأسمدة الزراعية في الأسواق، وجهود حوكمة منظومة دعمها، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور/ أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .



وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق الحرص على متابعة إجراءات توفير الأسمدة الزراعية بمختلف أنواعها في الأسواق، وجهود حوكمة منظومة دعمها، سعياً لضمان تلبية الاحتياجات المحلية من هذا المنتج الحيوي، بما يُحقق توسع الزراعة المصرية؛ وزيادة انتاجيتها، ويحقق أيضاً صالح المزارع المصري.