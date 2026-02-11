أوقاف الغربية تدشن دورة فقه الصيام بالمركز الثقافي بمسجد البدوي بطنطا

شهد اليوم الرابع من دورة فقه الصيام، التي تنظمها مديرية أوقاف الغربية بالمركز الثقافي بمسجد سيدي أحمد البدوي، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبإشراف فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، حضورًا مميزًا يعكس الاهتمام بالعلم الشرعي والاستعداد الجاد لاستقبال شهر رمضان المبارك.

تحرك تنفيذي عاجل

وجاءت فعاليات بحضور الدكتور حسن محمد عيد، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بطنطا، حيث تناول في محاضرته أهم الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام في ضوء نصوص الشرع ومراعاة الواقع المعاصر، مستعرضًا عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها المقاصد الشرعية للصيام وأثرها في بناء الشخصية الإسلامية و الأحكام التفصيلية للصيام في الحالات الخاصة، كالسفر والمرض ونوازل العصر و أبرز القضايا المعاصرة التي تواجه الصائمين في ظل المتغيرات الاجتماعية والعملية.

تفاعل المحاضرة

كما شهدت المحاضرة تفاعلًا ملحوظًا من الحضور من الأئمة وطلاب العلم ورواد المسجد، حيث طُرحت العديد من التساؤلات والاستفسارات التي أثرت النقاش العلمي وأضفت على اللقاء طابعًا علميًّا حيويًّا.



وأكد الدكتور حسن محمد عيد خلال حديثه أهمية المنهجية العلمية في دراسة فقه العبادات، وضرورة الربط بين التأصيل الفقهي والتطبيق العملي، بما يسهم في تصحيح المفاهيم وترسيخ الفهم الوسطي الصحيح.

نشر صحيح الدين

وتأتي هذه الدورة في إطار جهود وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الغربية لنشر صحيح الدين، وتعميق الوعي الفقهي لدى الأئمة وطلاب العلم، بما يعينهم على أداء رسالتهم الدعوية على الوجه الأكمل.