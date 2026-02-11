محافظ كفر الشيخ يتابع تطوير منطقتي الزهراء والنرجس بمصيف بلطيم.. صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال التطوير وتشغيل طبقة السن بمنطقتي الزهراء والنرجس بمدينة مصيف بلطيم، بعد المراجعة الكاملة لجميع أعمال البنية التحتية، لضمان أعلى جودة للتشغيل وفق المواصفات الفنية المعتمدة، وذلك تمهيدًا للرصف بطول 1200 متر وعرض 14 متر.

جاء ذلك تحت إشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق الداخلية، وتحقيق السيولة المرورية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي لما لها من دور مباشر في تحسين جودة الحياة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد.