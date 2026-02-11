أسوان..حملات تموينية بالأسواق وتحرير محاضر للمخالفين ومصادرة المضبوطات

نفذت الإدارات الفرعية واللجان المختلفة بمديرية التموين بأسوان بإشراف المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية، العديد من الحملات التفتيشية .

يأتى ذلك بناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لضبط الأسواق ، والسيطرة على الأسعار ، لتوفير السلع الغذائية والإستهلاكية والإستراتيجية بأسعار مخفضة وطبقاً للمواصفات الخاصة بصلاحيتها للإستهلاك الآدمى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

أسفرت الجهود عن تحرير 83 محضرا متنوعا تضمن 47 مخالفة متنوعة ضد المخابز البلدية ، و 36 محضر جنح ضد مخالفين فى مجال الأسواق .

جهود تموينية

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو برئاسة سيد سعدى بالتنسيق مع اللجان المشتركة بالتموين والصحة والطب البيطرى والتراخيص بتنظيم سلسلة من الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 65 مخالفة متنوعة ما بين مضبوطات لدقيق مجهول المصدر ، وعدم الإعلان عن أسعار السلع ، ومواد غذائية فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى .

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية برئاسة عاطف كامل بتنظيم حملة بالإشتراك مع ممثلى إدارة التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء والطب البيطرى ورخص المحلات إستهدفت المرور على عدد من المحلات التجارية ، وأسفرت عن تحرير 5 محاضر ، وإعدام كميات من السلع الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للإستهلاك الآدمى .