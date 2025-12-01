الحكومة تتابع إجراءات توفير الأسمدة في الأسواق وجهود حوكمة منظومة دعمها.. نواب: خطوة محورية لتعزيز الإنتاجية وجودة الخدمات الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة

برلماني: توفير الأسمدة وحوكمة دعمها خطوة محورية لتعزيز الإنتاجية الزراعية

تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات توفير الأسمدة الزراعية في الأسواق، وجهود حوكمة منظومة دعمها، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور/ أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق الحرص على متابعة إجراءات توفير الأسمدة الزراعية بمختلف أنواعها في الأسواق، وجهود حوكمة منظومة دعمها، سعياً لضمان تلبية الاحتياجات المحلية من هذا المنتج الحيوي، بما يُحقق توسع الزراعة المصرية؛ وزيادة انتاجيتها، ويحقق أيضاً صالح المزارع المصري.



وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عددٍ من الجهود التي تتم في هذا الإطار بالتنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها الجهود الخاصة بدفع العمل داخل المصانع المُنتجة للأسمدة وتوفير كافة الاحتياجات التي تضمن تشغيل المصانع بطاقتها القصوى، بالإضافة إلى جهود الحفاظ على احتياطي آمن من الأسمدة بأنواعها، لتلبية احتياجات القطاع الزراعي، وذلك من خلال العمل على استمرار توريد الكميات اللازمة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ من المصانع المنتجة للأسمدة، والحرص على إتاحة الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية وصرفها للمزارعين طبقاً للاستهلاك الفعلي.



في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب تصريحات رئيس الوزراء بشأن متابعة الحكومة لإجراءات توفير الأسمدة في الأسواق وجهود حوكمة منظومة دعمها.



و أكد " يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد " أن حوكمة منظومة الأسمدة تعتبر بمثابة خطوة محورية لتعزيز كفاءة الإنفاق العام ودعم القطاع الزراعي، مما يضمن وصوله للمستحقين .



كما أوضح عضو النواب أن جهود الحكومة في متابعة توفير الأسمدة، ينعكس إيجابًا على الإنتاجية الزراعية وجودة المحاصيل، مما يسهم فس خلق بيئة أكثر شفافية وجاذبية للاستثمار في القطاع الزراعي.

من جانبه، ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب تصريحات رئيس الوزراء بشأن متابعة الحكومة لإجراءات توفير الأسمدة في الأسواق وجهود حوكمة منظومة دعمها، مؤكدا أنها خطوة نحو ضبط السوق وتعزيز وصول الدعم لمستحقيه.

و أشار " الشوربجي" في تصريح لموقع " صدى البلد " إلى أن هذه الخطوة ستلعب دورا كبيرا في الحد من التلاعب وضمان استقرار أسعار الأسمدة، بما ينعكس مباشرة على دعم الفلاحين وتحسين الإنتاج الزراعي.

في سياق متصل، صرح النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب أن حوكمة منظومة الأسمدة، أحد أهم الخطوات التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة .

وأكد" ملك" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن هذه الخطوة تسهم في ضبط سوق الأسمدة ومنع تسرب الدعم، ما يضمن وصوله للفلاحين المستحقين ، ويعزز كفاءة الإنفاق العام.