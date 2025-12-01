قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي عن توليد الكهرباء.. وسر فتح مفيض توشكى
مبالغ كبرى للفائزين.. متحدث الأوقاف يعلن جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم
فرص سقوط أمطار وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة
توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل
«معاشك هيزيد ولا لأ؟».. تفاصيل قرار التأمينات بدءًا من يناير المقبل
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين.. وصل كام؟
هل يشترط ستر العورة عند الوضوء بعد الاستحمام؟.. أمين الإفتاء: اعتقاد غير صحيح
نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر
للمرة الأولى في تاريخها.. مصر تصنع أجزاء من مقاتلات رافال الفرنسية
مصر تستعد لإطلاق أكبر معرض عسكري عالمي في 2025 في إطار تطوير صناعتها الدفاعية
وزير البترول يبحث تعميق التعاون مع نفط عمان ويشيد بانضمام بتروجيت
مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحكومة تتابع إجراءات توفير الأسمدة في الأسواق وجهود حوكمة منظومة دعمها.. نواب: خطوة محورية لتعزيز الإنتاجية وجودة الخدمات الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
أميرة خلف
  • برلماني: توفير الأسمدة وحوكمة دعمها خطوة محورية لتعزيز الإنتاجية الزراعية
  • برلماني: برلماني: حوكمة منظومة الأسمدة ستحسن جودة خدمات القطاع الزراعي
  • برلماني: خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة


تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات توفير الأسمدة الزراعية في الأسواق، وجهود حوكمة منظومة دعمها، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور/ أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق الحرص على متابعة إجراءات توفير الأسمدة الزراعية بمختلف أنواعها في الأسواق، وجهود حوكمة منظومة دعمها، سعياً لضمان تلبية الاحتياجات المحلية من هذا المنتج الحيوي، بما يُحقق توسع الزراعة المصرية؛ وزيادة انتاجيتها، ويحقق أيضاً صالح المزارع المصري.


وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عددٍ من الجهود التي تتم في هذا الإطار بالتنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها الجهود الخاصة بدفع العمل داخل المصانع المُنتجة للأسمدة وتوفير كافة الاحتياجات التي تضمن تشغيل المصانع بطاقتها القصوى، بالإضافة إلى جهود الحفاظ على احتياطي آمن من الأسمدة بأنواعها، لتلبية احتياجات القطاع الزراعي، وذلك من خلال العمل على استمرار توريد الكميات اللازمة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ من المصانع المنتجة للأسمدة، والحرص على إتاحة الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية وصرفها للمزارعين طبقاً للاستهلاك الفعلي.


في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب تصريحات رئيس الوزراء بشأن متابعة الحكومة لإجراءات توفير الأسمدة في الأسواق وجهود حوكمة منظومة دعمها.


و أكد " يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد " أن حوكمة منظومة الأسمدة تعتبر بمثابة خطوة محورية لتعزيز كفاءة الإنفاق العام ودعم القطاع الزراعي،  مما يضمن وصوله للمستحقين .


كما أوضح عضو النواب أن جهود الحكومة في متابعة توفير الأسمدة،  ينعكس إيجابًا على الإنتاجية الزراعية وجودة المحاصيل، مما يسهم فس خلق بيئة أكثر شفافية وجاذبية للاستثمار في القطاع الزراعي.

من جانبه، ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب تصريحات رئيس الوزراء بشأن متابعة الحكومة لإجراءات توفير الأسمدة في الأسواق وجهود حوكمة منظومة دعمها، مؤكدا أنها خطوة نحو ضبط السوق وتعزيز وصول الدعم لمستحقيه.

و أشار " الشوربجي" في تصريح لموقع " صدى البلد " إلى أن هذه الخطوة ستلعب دورا كبيرا في الحد من التلاعب وضمان استقرار أسعار الأسمدة، بما ينعكس مباشرة على دعم الفلاحين وتحسين الإنتاج الزراعي.

في سياق متصل، صرح النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب أن حوكمة منظومة الأسمدة، أحد أهم الخطوات التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة .

وأكد" ملك" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن هذه الخطوة تسهم في ضبط سوق الأسمدة ومنع تسرب الدعم، ما يضمن وصوله للفلاحين المستحقين ، ويعزز كفاءة الإنفاق العام.

الأسمدة الزراعية حوكمة مصطفى مدبولي مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

أرشيفية

فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

كأس العرب

بالتردد.. 17 قناة ناقلة لـ كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

ترشيحاتنا

مدرسه واقعه التحرش بالاسكندريه

رد فعل حاسم من إدارة المدرسة الدولية بالإسكندرية على واقعة اتهام عامل بالتعدي على تلاميذ

البابا لاون

قداسة البابا لاون الرابع عشر يخاطب الشباب اللبناني برسالة رجاء وسط أزمات الوطن

إحالة 19 طالبًا وطالبة بكلية طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب (القصة الكاملة)

إحالة 19 طالبًا وطالبة بكلية طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب (القصة الكاملة)

بالصور

مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

لرفع وعي الشباب.. سامح حسين يشارك في ندوة بجامعة حلوان

من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين

دينا حايك تشوق جمهورها لكليب " برواز كبير" للمخرجة بتول عرفة

دينا حايك
دينا حايك
دينا حايك

صنع في مصر| مسيرات انتحارية في جناح شركة أمستون بمعرض إيديكس 2025.. صور

جبار 250
جبار 250
جبار 250

فيديو

نشوى مصطفى

نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر

آيتن عامر

أسرار الطلاق والبدايات القاسية… آيتن عامر تنهار باكية على الهواء في صاحبة السعادة

جومانا مراد

جومانا مراد تكشف عن أول لها في الدراما المصرية وحقيقة دخولها عالم الغناء

المدفع المصري EGY k9A1

قدرات ومميزات المدفع المصري EGY K9A1

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

المزيد