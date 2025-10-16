فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

أعلنت شركة فولفو السويدية رسميا عن وقف إنتاج طرازها الشهير V90 ونسخته V90 Cross Country، في خطوة تعكس توجه الشركة لإعادة هيكلة مجموعتها والتركيز على السيارات الأكثر طلبا، وعلى رأسها طرازات SUV والمركبات الكهربائية بالكامل.

يمثل القرار نهاية مسيرة امتدت لما يقرب من تسع سنوات منذ إطلاق V90 لأول مرة في عام 2016، إذ أنتجت فولفو نحو 250 ألف وحدة من السيارة، التي كانت من أبرز سياراتها في فئة الستيشن واغن العائلية.

ورغم التحديث الذي حصلت عليه V90 عام 2020، إلا أن تراجع الإقبال العالمي على هذا النوع من السيارات لصالح الـSUV دفع الشركة لاتخاذ قرار التوقف النهائي عن الإنتاج.

وأكدت فولفو أن آخر نسخة من V90 ستنضم إلى مجموعة فولفو التراثية (Volvo Heritage Collection)، لتُعرض في متحف World of Volvo بمدينة غوتنبرغ، إلى جانب نماذج كلاسيكية صنعت تاريخ الشركة مثل أمازون P220 و145 و960، تكريما لإرث هذا الطراز الذي جمع بين الفخامة والعملية والأمان.

وعرفت V90 بتصميمها الأنيق ومساحتها الداخلية الرحبة وأنظمة الأمان المتطورة التي رسخت مكانة فولفو كشركة رائدة في هذا المجال، كما قدمت الشركة للسيارة خيارات متعددة من المحركات، شملت محرك ديزل تيربو سعة 2.0 لتر بقوة 148 حصانا، ومحرك بنزين تيربو وسوبرتشارج بقوة 316 حصانا، إلى جانب نظام هجين بقوة إجمالية بلغت 455 حصانا، ما جعلها واحدة من أكثر سيارات فولفو توازنا بين الأداء والكفاءة.

وكانت فولفو قد بدأت تقليص إنتاج طرازات السيدان والستيشن تدريجيا منذ عام 2023، عندما أوقفت بيع سيارات V90 وS90 وV60 وS60 في بريطانيا ضمن خطة التحول الكهربائي، قبل أن تعيد طرح بعضها مؤقتا بعد زيادة الطلب في بعض الأسواق الأوروبية.

إلا أن الشركة أكدت اليوم أن الإيقاف هذه المرة نهائي، في ظل التحول الكبير في تفضيلات المستهلكين، حيث باتت سيارات SUV تمثل أكثر من 70% من مبيعاتها العالمية.

ومن المتوقع أن تستمر شقيقتها الأصغر V60 في الإنتاج حتى عام 2026 فقط، لتختتم فولفو بذلك حقبة طويلة امتدت لأكثر من نصف قرن من إنتاج السيارات العائلية الواسعة التي اشتهرت بها منذ ستينيات القرن الماضي.

ويأتي هذا التحول في إطار رؤية فولفو المستقبلية للتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، حيث تركز جهودها حاليا على طرازات مثل EX30 وEX90 التي تمثل الجيل الجديد من سياراتها الكهربائية المزودة بأحدث تقنيات السلامة والقيادة الذاتية.