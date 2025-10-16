تختار ايه .. دونج فنج فويا فرى أم سكودا كودياك 2026

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سكودا كودياك و دونج فنج فويا فرى موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ دونج فنج فويا فرى موديل 2026

دونج فنج فويا فرى موديل 2026

زودت سيارة دونج فنج فويا فرى موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها نظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية .

محرك دونج فنج فويا فرى موديل 2026

دونج فنج فويا فرى موديل 2026

تستمد سيارة دونج فنج فويا فرى موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 482 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 720 نيوتن/متر .

سعر دونج فنج فويا فرى موديل 2026

دونج فنج فويا فرى موديل 2026

تباع سيارة دونج فنج فويا فرى موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 650 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ سكودا كودياك موديل 2026

سكودا كودياك موديل 2026

تحتوي سيارة سكودا كودياك موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للسائق .

محرك سكودا كودياك موديل 2026

سكودا كودياك موديل 2026

تنتج سيارة سكودا كودياك موديل 2026 قوة 150 حصان، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتصل سرعتها القصوي إلي 202 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 9.7 ثانية، وتحتاج إلي 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر سكودا كودياك موديل 2026

سكودا كودياك موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سكودا كودياك موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 450 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا كودياك موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سكودا كودياك موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 100 ألف جنيه .