مواصفات كيا كي 4 السيدان 2026 .. صور

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كيا كي 4 موديل 2026، وتنتمي كي 4 لفئة السيارات السيدان الفاخرة .

أبعاد كيا كي 4 موديل 2026

تأتى سيارة كيا كي 4 موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4710 مم، وعرض 1850 مم، وارتفاع 1435 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2720 مم .

محرك كيا كي 4 موديل 2026

تستمد سيارة كيا كي 4 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 190 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 47 لتر، وتخرج عزم دوران 264 نيوتن/متر، وتنقل قوة سيارة كي 4 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ كيا كي 4 موديل 2026

زودت سيارة كيا كي 4 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، ESP، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

مواصفات كيا كي 4 موديل 2026

تمتلك سيارة كيا كي 4 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، سبويلر خلفي، ومصابيح ضباب، وبها بدال شيفتات، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مثبت سرعة، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها كاميرا خلفية .

بالاضافة إلي ان سيارة كيا كي 4 موديل 2026 بها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها زجاج فاميه، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها نظام الذكى لركن السيارة، وبها نظام اقفال الأبواب تعمل باللمس، وبها باور ستيرنج .

ويوجد بـ سيارة كيا كي 4 موديل 2026، فتحة سقف بانوراما، وتكييف، وبها كراسي كهربائية، وبها مرايات كهربائية، وبها ريموت كنترول، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها مرايات ضم كهربائية .