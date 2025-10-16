قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: الاستثمارات الهندية في مصر تقدر بنحو 4 مليار دولار
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البولندي لدى طهران
مجلس النواب يوافق على العمل بـ "الإجراءات الجنائية" ويحدد تاريخ العمل به
زيلينسكي يزور العاصمة الأمريكية واشنطن لبحث صفقة صواريخ توماهوك
شوبير يحسم الجدل بشأن موقف نجوم الأهلي
رسميًا.. إقالة باتريك كلويفرت من تدريب إندونيسيا
هل لمس عورة الطفل ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
ننشر شروط وموانع الترشح للعمل في كنترولات امتحانات الدبلومات الفنية 2026
موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
عقوق الأب والأم من كبائر الذنوب.. الإفتاء: اتقوه بـ5 حقوق للوالدين
الصليب الأحمر الأكثر تتويجًا بجائزة نوبل .. تعرف على السبب
«النقل»: إطلاق مؤتمر الصناعة والنقل للشرق الأوسط وأفريقيا تحت شعار «معًا لتحقيق التنمية المُستدامة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات كيا كي 4 السيدان 2026 .. صور

كيا كي 4 موديل 2026
كيا كي 4 موديل 2026
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كيا كي 4 موديل 2026

وجاءه تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كيا كي 4 موديل 2026، وتنتمي كي 4 لفئة السيارات السيدان الفاخرة .

أبعاد كيا كي 4 موديل 2026

كيا كي 4 موديل 2026

تأتى سيارة كيا كي 4 موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4710 مم، وعرض 1850 مم، وارتفاع 1435 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2720 مم .

محرك كيا كي 4 موديل 2026

تستمد سيارة كيا كي 4 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 190 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 47 لتر، وتخرج عزم دوران 264 نيوتن/متر، وتنقل قوة سيارة كي 4 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

كيا كي 4 موديل 2026

وسائل الأمان بـ كيا كي 4 موديل 2026

زودت سيارة كيا كي 4 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، ESP، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

مواصفات كيا كي 4 موديل 2026

تمتلك سيارة كيا كي 4 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، سبويلر خلفي، ومصابيح ضباب، وبها بدال شيفتات، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مثبت سرعة، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها كاميرا خلفية .

كيا كي 4 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة كيا كي 4 موديل 2026 بها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها زجاج فاميه، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها نظام الذكى لركن السيارة، وبها نظام اقفال الأبواب تعمل باللمس، وبها باور ستيرنج .

كيا كي 4 موديل 2026

ويوجد بـ سيارة كيا كي 4 موديل 2026، فتحة سقف بانوراما، وتكييف، وبها كراسي كهربائية، وبها مرايات كهربائية، وبها ريموت كنترول، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها مرايات ضم كهربائية .

كيا كي 4 موديل 2026 كي 4 موديل 2026 محرك كيا كي 4 موديل 2026 مواصفات كيا كي 4 موديل 2026 الثبات الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

عقد قران حمادة عبد اللطيف

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

صورة ارشيفية

استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية

ترشيحاتنا

جانب من افتتاح المعرض الفني

قيادات الأزهر والدفاع الشعبي يفتتحون المعرض الفني على هامش الندوة التثقيفية

رئيس جامعة الأزهر يستقبل نائبه لفرع البنات

بعد تكليف شيخ الأزهر .. من هو مصطفى عبد الغني نائب رئيس الجامعة الجديد؟

جانب من المؤتمر

ويثبت أقدامكم.. انطلاق احتفالية قوات الدفاع الشعبي في رحاب الأزهر

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

فيديو

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد