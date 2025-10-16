قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البولندي لدى طهران
مجلس النواب يوافق على العمل بـ "الإجراءات الجنائية" ويحدد تاريخ العمل به
زيلينسكي يزور العاصمة الأمريكية واشنطن لبحث صفقة صواريخ توماهوك
شوبير يحسم الجدل بشأن موقف نجوم الأهلي
رسميًا.. إقالة باتريك كلويفرت من تدريب إندونيسيا
هل لمس عورة الطفل ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
ننشر شروط وموانع الترشح للعمل في كنترولات امتحانات الدبلومات الفنية 2026
موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
عقوق الأب والأم من كبائر الذنوب.. الإفتاء: اتقوه بـ5 حقوق للوالدين
الصليب الأحمر الأكثر تتويجًا بجائزة نوبل .. تعرف على السبب
«النقل»: إطلاق مؤتمر الصناعة والنقل للشرق الأوسط وأفريقيا تحت شعار «معًا لتحقيق التنمية المُستدامة»
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجموعة شركات Sun الهندية
تكنولوجيا وسيارات

تركب عربيه ايه زيرو 2026 في السوق المحلي

تركب عربيه ايه زيرو 2026
تركب عربيه ايه زيرو 2026
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بيجو 408، وسكودا اوكتافيا A8، وام جى 7 ، وهونج تشى E-HS9، واودي A5 .

بيجو 408 موديل 2026

تستمد سيارة بيجو 408 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 215 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 300 نيوتن/متر .

بيجو 408 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بيجو 408 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 949 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 408 موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 299 ألف جنيه .

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026

تتسارع سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.7 ثانية، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 150 حصان، وتحتاج إلي 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 223 كم/ساعة .

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 650 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 850 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 950 ألف جنيه .

ام جى 7 موديل 2026

تنتج سيارة ام جى 7 موديل 2026 قوة 185 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 261 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 65 لتر .

ام جى 7 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى 7 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 590 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 7 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 690 ألف جنيه .

هونج تشى E-HS9 موديل 2026

تنقل قوة سيارة هونج تشى E-HS9 موديل 2026 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 543 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هونج تشى E-HS9 موديل 2026

سعر سيارة هونج تشى E-HS9 موديل 2026 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 3 مليون و 199 ألف جنيه .

اودي A5 موديل 2026

عزم دوران سيارة اودي A5 موديل 2026 يصل إلي 340 نيوتن/متر، وبها قوة 196 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتصل سرعتها القصوي إلي 246 كم/ساعة .

اودي A5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اودي A5 موديل 2026 تباع بسعر 3 مليون و 375 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اودي A5 موديل 2026 تباع بسعر 3 مليون و 850 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة اودي A5 موديل 2026 تباع بسعر 4 مليون و 400 ألف جنيه .

