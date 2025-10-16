محطات هامة في حياة فريتز فيدلر مصممم سيارات بي إم دبليو

فريتز فيدلر ولد في بوتسدام في 9 يناير عام 1899، وتوفي في شليرسي في 8 يوليو عام 1972، وكان يعمل مهندس سيارات، وشملت مشاريعه سيارة بي إم دبليو 328 الرياضية، ومحرك بي إم دبليو بريستول 6 سلندر المستقيم السابق، وسيارة بي إم دبليو الفئة الجديدة سيدان.

حياة فريتز فيدلر مصممم سيارات بي إم دبليو



مسيرة فريتز فيدلر المهنية

بدأ فيدلر مسيرته المهنية في الهندسة في ستوير وانتقل إلى هورش في عام 1924، وأصبح في النهاية كبير المهندسين، وصمم سيارات ذات 8 أسطوانات و12 أسطوانة في هورش.

وغادر في عام 1932 عندما أصبحت هورش جزء من اتحاد السيارات، وبعدها ذهب إلى بي إم دبليو بناء على توصية مساعده السابق رودولف شلايشر ، الذي انضم إلى هورش من بي إم دبليو في عام 1927 وعاد إلى بي إم دبليو في عام 1931.

وأصبح فيدلر كبير المهندسين في سن 32 عاما على كبير المهندسين السابق ألفريد بونينج الذي أصبح رئيسًا لمكتب رسم السيارات، وفي عام 1933، تم تكليف فيدلر بمشروع تصميم محرك M78 بست أسطوانات لسيارة BMW 303.

وكانت أول سيارة فيدلر مسئولاً عنها بالكامل هي سيارة BMW 326 الصالون التي عرضت في معرض السيارات الدولي في برلين عام 1936.

بينما كان شلايشر في ميونيخ لتطوير الدراجات النارية والجانب التنافسي من نشاط سيارات BMW.

كان فيدلر في آيزناخ مسئولاً عن قسم السيارات في BMW، وهو كان متخصص في تصميم وتطوير الشاسيه ونظام التعليق والديناميكية الهوائية.

آخر تصميم سيارات لـ فريتز فيدلر

وكان آخر تصميم سيارات لـ فريتز فيدلر في آيزناخ كانت سيارة BMW 335 السيدان، وكانت تعمل بمحرك 6 أسطوانات سعة 3500 سي سي، وهي كانت سيارة رائعة بسرعة 120 كم/ساعة للطرق السريعة الألمانية.

وخلال الحرب انشغل فريتز فيدلر بتصميم وتطوير السيارات العسكرية، وانتهى به المطاف في ميونيخ، فبعد الحرب كان في المنطقة الأمريكية خلال الحرب، كان مديرًا لشركة BMW، لكنه ترك مجلس الإدارة عام 1945.

عمل فريتز فيدلر في إنجلترا

في عام 1947 انضم فيدلر إلى شركة AFN Ltd بإقناع من HJ Aldington، وعلى الرغم من أنه أقرض لشركة بريستول كمستشار في مشروعهم من طراز 400، إلا أنه قام بمعظم أعماله في إنجلترا في آيلزوورث، حيث كان يعرف دائمًا باسم الدكتور فيدلر، على الرغم من أنه لم يكن يحمل هذا اللقب في ألمانيا.