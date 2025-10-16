قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتهمة التلاعب في بيانات وظيفية .. محاكمة مسئولين سابقين بإدارة تعليمية بالقليوبية
بينهم شوقي علام والقصبي .. الأعضاء المعينون يتسلمون كارنيهات عضوية مجلس الشيوخ
مصر تعرض رؤيتها الإصلاحية أمام مستثمري أمريكا: بيئة أعمال تنافسية وإصلاحات رقمية غير مسبوقة
بأكثر من 300 مسيّرة و37 صاروخا.. روسيا تشن هجوما ضخما ضد أوكرانيا
في الذكري الأولي لاستشهاد «السنوار» .. حماس: جذوة طوفان الأقصى ستبقى مُتَّقدة.. وسنبقى على العهد
الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"
شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 |فيديو
الدولار يتراجع وسط توتر تجاري وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية
روسيا تتهم حلف الناتو في حوادث الطائرات المسيرة فوق أراضي الاتحاد الأوروبي
خلي بالك على أولادك .. تحذير من فيروس المدارس " الميتانيمو"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

محطات هامة في حياة فريتز فيدلر مصممم سيارات بي إم دبليو

حياة فريتز فيدلر مصممم سيارات بي إم دبليو
حياة فريتز فيدلر مصممم سيارات بي إم دبليو
إبراهيم القادري

فريتز فيدلر ولد في بوتسدام في 9 يناير عام 1899، وتوفي في شليرسي في 8 يوليو عام 1972، وكان يعمل مهندس سيارات، وشملت مشاريعه سيارة بي إم دبليو 328 الرياضية، ومحرك بي إم دبليو بريستول 6 سلندر المستقيم السابق، وسيارة بي إم دبليو الفئة الجديدة سيدان.

حياة فريتز فيدلر مصممم سيارات بي إم دبليو


مسيرة فريتز فيدلر المهنية

بدأ فيدلر مسيرته المهنية في الهندسة في ستوير وانتقل إلى هورش في عام 1924، وأصبح في النهاية كبير المهندسين، وصمم سيارات ذات 8 أسطوانات و12 أسطوانة في هورش.

حياة فريتز فيدلر مصممم سيارات بي إم دبليو

وغادر في عام 1932 عندما أصبحت هورش جزء من اتحاد السيارات، وبعدها ذهب إلى بي إم دبليو بناء على توصية مساعده السابق رودولف شلايشر ، الذي انضم إلى هورش من بي إم دبليو في عام 1927 وعاد إلى بي إم دبليو في عام 1931.

وأصبح فيدلر كبير المهندسين في سن 32 عاما على كبير المهندسين السابق ألفريد بونينج الذي أصبح رئيسًا لمكتب رسم السيارات، وفي عام 1933، تم تكليف فيدلر بمشروع تصميم محرك M78 بست أسطوانات لسيارة BMW 303.

حياة فريتز فيدلر مصممم سيارات بي إم دبليو

وكانت أول سيارة فيدلر مسئولاً عنها بالكامل هي سيارة BMW 326 الصالون التي عرضت في معرض السيارات الدولي في برلين عام 1936.

بينما كان شلايشر في ميونيخ لتطوير الدراجات النارية والجانب التنافسي من نشاط سيارات BMW.

كان فيدلر في آيزناخ مسئولاً عن قسم السيارات في BMW، وهو كان متخصص في تصميم وتطوير الشاسيه ونظام التعليق والديناميكية الهوائية.

آخر تصميم سيارات لـ فريتز فيدلر

وكان آخر تصميم سيارات لـ  فريتز فيدلر في آيزناخ كانت سيارة BMW 335 السيدان، وكانت تعمل بمحرك 6 أسطوانات سعة 3500 سي سي، وهي كانت سيارة رائعة بسرعة 120 كم/ساعة للطرق السريعة الألمانية.

حياة فريتز فيدلر مصممم سيارات بي إم دبليو

وخلال الحرب انشغل فريتز فيدلر بتصميم وتطوير السيارات العسكرية، وانتهى به المطاف في ميونيخ، فبعد الحرب كان في المنطقة الأمريكية خلال الحرب، كان مديرًا لشركة BMW، لكنه ترك مجلس الإدارة عام 1945.

عمل فريتز فيدلر في إنجلترا

حياة فريتز فيدلر مصممم سيارات بي إم دبليو

في عام 1947 انضم فيدلر إلى شركة AFN Ltd بإقناع من HJ Aldington، وعلى الرغم من أنه أقرض لشركة بريستول كمستشار في مشروعهم من طراز 400، إلا أنه قام بمعظم أعماله في إنجلترا في آيلزوورث، حيث كان يعرف دائمًا باسم الدكتور فيدلر، على الرغم من أنه لم يكن يحمل هذا اللقب في ألمانيا.

المزيد

