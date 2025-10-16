بيراميدز يخطط لضم مدافع الفريق .. ورمضان صبحي يدخل الصفقة

كشف الإعلامي أحمد شوبير في تصريحاته الأخيرة عن وجود أحاديث تدور في الكواليس حول رغبة نادي بيراميدز في التعاقد مع حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك، لتدعيم خط دفاعه خلال الفترة المقبلة. ووفقًا لما تم تداوله، فإن العرض يتضمن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك، بالإضافة إلى دفع 2 مليون دولار للنادي الأبيض.

وأكد شوبير أن هذه الأنباء لا تزال في نطاق التكهنات، حيث لم تحدث أي مفاوضات رسمية بين إدارتي الزمالك وبيراميدز حتى الآن، مشددًا على أن كل ما يُثار حاليًا مجرد اجتهادات لم تُترجم إلى خطوات ملموسة.

الزمالك يستعيد ثنائي الفريق

ويستعد الفريقان لخوض مواجهات قارية مهمة، حيث يلتقي الزمالك مع ديكاداها الصومالي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، فيما يواجه بيراميدز نظيره نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي.

ويشهد المران الجماعي اليوم الخميس انتظام الثنائي شيكو بانزا ومحمود بنتايك، بعد عودتهما من المشاركة الدولية مع منتخبي بلادهما خلال فترة التوقف الأخيرة.

وكان بنتايك قد شارك مؤخرًا مع منتخب المغرب الثاني، بينما تواجد بانزا ضمن صفوف منتخب أنجولا، على أن يعودا للمشاركة في تدريبات الزمالك الجماعية فور وصولهما إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي ومواجهة الفريق الصومالي.

فيريرا يضع مهاجم البنك الأهلي على رأس أولوياته

وفي سياق آخر.. كشف الإعلامي كريم شحاتة أن المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا أبدى رغبته في تدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث وضع مهاجم البنك الأهلي أسامة فيصل على رأس أولوياته.

وأوضح شحاتة أن فيريرا معجب كثيرًا بإمكانات أسامة فيصل الفنية ومستواه المميز، وطالب إدارة النادي بضرورة التعاقد معه في يناير القادم، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الصفقة لن تكون سهلة في ظل تمسك البنك الأهلي ببقاء لاعبه.