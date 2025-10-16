صفقة شتوية قوية تلوح في الأفق بين الزمالك وبيراميدز

ترددت خلال الساعات القليلة الماضية أنباء قوية حول وجود صفقة تبادلية ضخمة بين ناديي الزمالك وبيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل العلاقات الجيدة والتفاهم بين إدارتي الناديين، ورغبة كل طرف في تدعيم صفوفه بعناصر مميزة من الفريق الآخر.

وفي هذا السياق، كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت إف إم، عن بعض الكواليس الخاصة بالصفقة المنتظرة، مشيرًا إلى أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولية، وأن ما تم تداوله خلال الساعات الماضية حول أسماء محددة لا يزال في إطار التكهنات.

وأكد شوبير أن إدارة الناديين تدرس بالفعل فكرة التبادل بين لاعبين مؤثرين، على أن يتم الحسم النهائي بعد انتهاء فترة التوقف الحالية وعودة المنافسات الرسمية.