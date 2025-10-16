لحل أزمته المالية.. الزمالك يأمل في الموافقة على قرض بـ 200 مليون جنيه

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن خطة نادي الزمالك في حل أزمته المالية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "الزمالك يأمل في موافقة الجهة الإدارية للحصول على قرض بقيمة 200 مليون جنيه".

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة ديكيداها الصومالي، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في تمام السادسة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويشهد المران الجماعي اليوم الخميس انتظام الثنائي شيكو بانزا ومحمود بنتايك، بعد عودتهما من المشاركة الدولية مع منتخبي بلادهما خلال فترة التوقف الأخيرة.

وكان بنتايك قد شارك مؤخرًا مع منتخب المغرب الثاني، بينما تواجد بانزا ضمن صفوف منتخب أنجولا، على أن يعودا للمشاركة في تدريبات الزمالك الجماعية فور وصولهما إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي ومواجهة الفريق الصومالي.