الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزارة الشباب: مكتب فن إدارة الحياة نموذج تطبيقي للجمع بين التدريب والتمكين

ياسمين تيسير


عقدت وزارة الشباب والرياضة من خلال مكتب فن إدارة الحياة اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، وذلك في إطار تفعيل البروتوكول المبرم بين وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في مكتب فن إدارة الحياة، والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، لوضع خطة العمل المشتركة للعام الدراسي الحالي.


حضر الاجتماع من جانب وزارة الشباب والرياضة الدكتورة نيرفانا فاضل المنسق العام  لمكتب فن إدارة الحياة، ومن جانب المعهد كل من الدكتور عبد الحكيم أحمد عبد الهادي  عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، والدكتور عاطف خليفة محمد  وكيل المعهد لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الأستاذ الدكتور السيد منصور الشاعر أستاذ ورئيس قسم خدمة الفرد بالمعهد، الدكتور مصطفى محمد معوض أستاذ مساعد بقسم تنظيم المجتمع بالمعهد، وعدد من أعضاء فريق العمل بوكالة المعهد لشئون البيئة وخدمة المجتمع. 

وخلال الاجتماع تم  الاتفاق على بدء التدريب العملي لطلاب الفرقة الرابعة بالمعهد طوال العام الدراسي داخل المقر الدائم لمكتب فن إدارة الحياة بمركز الابتكار الشبابي والتعلم (التعليم المدني سابقاً ) بالجزيرة، بعد إدراج المكتب ضمن الأماكن المعتمدة للتدريبات العملية لطلاب المعهد، بما يسهم في تعزيز الجانب التطبيقي للطلاب وربط الدراسة الأكاديمية بالممارسة الميدانية.

وأكدت وزارة الشباب، أن هذا التعاون يأتي في إطار حرصها على دعم المؤسسات الأكاديمية وتمكين طلاب الخدمة الاجتماعية من اكتساب مهارات عملية داخل بيئة عمل حقيقية، بما يعزز قدرتهم على المساهمة الفعالة في مشروعات التنمية المجتمعية التي تنفذها الوزارة.
كما أشارت الوزارة إلى أن مكتب فن إدارة الحياة يمثل نموذجاً تطبيقياً ناجحاً يجمع بين التدريب، والتمكين، والممارسة المجتمعية، في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة دمج الشباب وطلاب الجامعات في برامج ومبادرات الوزارة بصورة عملية ومستمرة.

اشرف صبحي وزير الرياضة وزاره الرياضة

