ميرنا نور الدين تستعرض رشاقتها من الجيم
صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا
مخدرات بـ 72 مليون جنيه..مقتل عنصرين إجراميين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج
رئيس الوزراء الفلسطيني: برنامج التعافي في غزة بتكلفة 30 مليار دولار يبدأ فور وقف إطلاق النار
صفارات الإنذار تدوي في إيلات خشية تسلل مسيرة
فريق طبي بأسيوط ينجح في استخدام مضخة الباكلوفين لعلاج التيبس الحاد بالأطراف
الأرصاد تحذر.. ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة؟
ضبط سائق وتباع الأتوبيس صاحب واقعة سقوط مسن أرضا بالدقهلية
رئيس جامعة أسيوط لـ اتحاد الطلاب: ساهمتم في تعزيز روح القيادة والمسؤولية لدى زملائكم
المؤبد لفران وصاحب مغسلة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
لمناقشة إدراج اللعبة ضمن دورة الألعاب الأفريقية 2027.. وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد القوة
يرتديان ملابس نسائية.. القبض على شابين يُمارسان أعمال الفجور بأكتوبر |تفاصيل
رياضة

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

يسري غازي

كشف مصدر مطلع داخل قلعة النادي الأهلي تفاصيل جديدة حول حالة إمام عاشور نجم القلعة الحمراء الصحية بعد خروجه من المستشفي.

قال المصدر ذاته أن إمام عاشور نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي سوف يخضع فى قادم الساعات إلي إجراء تحاليل جديدة نظرا لكون النتائج الأخيرة التي أجراها اللاعب غير جيدة.

أضاف: النتائج الخاصة بنجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إمام عاشور ما زالت النسب عالية ويخشي معها عامل الإطالة فى العلاج واستمرار غياب اللاعب عن المستطيل الأخضر.

موعد مواجهة الأهلي وبطل بوروندي

يحل بعد غد السبت فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ضيفا علي نظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي في ذهاب دور الـ 32 بـ دوري أبطال إفريقيا.
 

وتقام مباراة فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مع نظيره فريق إيجل توروب بطل بوروندي في تمام الساعة الرابعة عصرا في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.
 

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة فريق الكرةى الأول بـ النادي الأهلي ونظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي عصر بعد غد السبت فى ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.


وتحاصر الأزمات حفيد الفايكنج الدانماركي ييس توروب المدير الفني لـ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي قبل مواجهة نظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي فى ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا عصر بعد غد السبت.
 

قائمة النادي الأهلي لـ مواجهة بطل بوروندي إيجل نوار 

كشف الدنماركي، ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تغادر القاهرة صباح غد الخميس إلى بوروندي، استعدادًا لمواجهة فريق إيجل نوار يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي 24لاعبًا هم: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

وتُعد مواجهة إيجل نوار الاختبار الرسمي الأول للمدير الفني الجديد ييس توروب، الذي تم تقديمه الجمعة خلال مؤتمر صحفي بمقر النادي، عقب توقيعه عقدًا يمتد لعامين ونصف.
 

وطلب توروب من الجهاز الإداري إعداد تقرير تفصيلي عن جميع لاعبي الفريق يتضمن سبع نقاط أساسية: العمر، تاريخ الأندية السابقة، المساهمات التهديفية، المشاركات الدولية، سجل الإصابات، المركز الأساسي، والمرونة التكتيكية.
 


ويسعى المدرب الدنماركي من خلال هذه التقارير إلى التعرف على كل الجوانب الفنية والبدنية للاعبين، بالتوازي مع متابعته لأدائهم في التدريبات والمباريات، من أجل تكوين رؤية شاملة تساعده على تحديد التشكيل الأساسي الأنسب للمباريات المقبلة.

الأهلي إمام عاشور بطل بوروندي دوري أبطال إفريقيا ييس توروب

