مخدرات بـ 72 مليون جنيه..مقتل عنصرين إجراميين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة بنطاق محافظات الحدود الجنوبية للبلاد، ومصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بسوهاج .

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظات الحدود الجنوبية للبلاد تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة ، محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات أبرزها " قتل عمد ، شروع فى قتل ، إتجار بالمخدرات ، سرقة بالإكراه ، سلاح نارى ، مقاومة سلطات )

بنطاق محافظة سوهاج ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم (754 كيلوجرام من المواد المخدرة المتنوعة " حشيش – هيدرو – شابو " – 10 قطع سلاح نارى " 5 بنادق آلية ، 5 بنادق خرطوش" - كمية من الذخائر المتنوعة ).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (72) مليون جنيه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.