لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، عن نادر صدقة، وهو سجين يهودي من الطائفة السامرية، بعد أن أمضى 21 عامًا في السجون الإسرائيلية، وذلك في إطار صفقة تبادل الأسرى الأخيرة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والذي شهد العالم عليه من مدينة شرم الشيخ.

وولد نادر صدقة في مدينة نابلس بالضفة الغربية، وينتمي إلى الطائفة السامرية الصغيرة المقيمة على جبل جرزيم، ويُعد أحد أبرز أبنائها.. وكان قد أعتقل خلال اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، وحكم عليه بستة مؤبدات بتهم تتعلق بمقاومة الاحتلال.

ورغم المطالبات المتكررة بإطلاق سراحه في صفقات سابقة، فإن إسرائيل كانت ترفض إدراجه في أي تبادل للأسرى. إلا أن الصفقة الأخيرة شملت اسمه، لتنتهي بذلك أكثر من عقدين من الاعتقال.

ويعتبر إطلاق سراح نادر صدقة حدثًا نادرًا، إذ يجمع بين الخصوصية الدينية والانتماء الوطني، ويُعيد تسليط الضوء على معاناة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بمن فيهم أولئك المنتمون إلى الأقليات الدينية.