استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية

كشفت إدارة البحث الجنائي بالإسماعيلية برئاسة اللواء "أحمد عليان" مقت.ل طفل 12عاماً علي يد زميله في الدراسة بالمدرسة، بالمحطة الجديدة وإلقاء أشلا ء جث.ته بجوار كارفور الإسماعيلية.

وأمر مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد " مصطفى عرفه" رئيس مباحث مديرية أمن الإسماعيلية، لتوصل إلى الجاني بعد العثور على جث.ة طفل محولة إلى أشلاء بنطاق دائرة مركز الإسماعيلية.

وضم فريق البحث المقدم "محمد هشام" مفتش مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، والمقدم "أحمد جمال" رئيس مباحث المركز، والنقيب " محمود طارق" معاون مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، وعدداً من ظباط المباحث بالإسماعيلية لتحديد هوية المتهم ومكانه وضبطه في أسرع وقت.

فيما أشارت التحريات الأولية أن الجاني "طفل"يبلغ من العمر 13 عاماً استدرج زميله لمنزله بمنطقة المحطة الجديدة التابعة لحي أول الإسماعيلية، مستخدماً عصا خشبية بالضرب على رأسه صديقه حتى فارق الحياة.

فيما أفادت التحريات أن الجاني استخدم الصاروخ الكهربائي محولاً جثم..ان زميله لأشلاء صغيرة، ونقله بعيداً عن مسرح الجريمة حتى لا يشتبه أحد فيه.

وقد انتقلت قوة أمنية مكبرة من مباحث مركز شرطة الإسماعيلية إلى مكان الحادث وفرد كردون أمنياً حول مكان الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة ومعاينة الواقعة تفصيلياً، لإستكمال الإجراءات القانونية، فيما دفع مرفق اسعاف الإسماعيليّة بسيارة إسعاف لنقل جثم.ان الطفل الى ثلاجة مستشفى الجامعة تحت تصرف النيابة العامة.