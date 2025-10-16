قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية
واشنطن: حماس تلتزم بإعادة جثامين الرهائن وبرنامج مكافآت قيد الإعداد
سبعة منتخبات عربية في مونديال 2026… وفرصة لثامن تاريخي
حقيقة العرض الخرافي.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع حسام عبد المجيد
ميسرة بكور: أوروبا تسعى لاستقلال أمني عن واشنطن
دعاء الرزق في جوف الليل.. لا تفوت وقت الإجابة من الثلث الأخير
المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة
قلق دولي.. الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مدغشقر بعد انقلاب عسكري
الشكوى جاهزة.. اتحاد طنجة يمنح الزمالك مهلة أخيرة قبل اللجوء إلى فيفا
القضاء الإسرائيلي يمهل نتنياهو شهرا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
إسرائيل تقلص مساعدات غزة رغم الهدنة.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية وشيكة
جندي إسرائيلي محرَّر من غزة: حماس وفّرت لي وسائل العبادة داخل الأنفاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت إدارة البحث الجنائي بالإسماعيلية برئاسة اللواء "أحمد عليان" مقت.ل طفل 12عاماً علي يد زميله في الدراسة بالمدرسة، بالمحطة الجديدة وإلقاء أشلا ء جث.ته بجوار كارفور الإسماعيلية.

وأمر مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث برئاسة  العميد " مصطفى عرفه" رئيس مباحث مديرية أمن الإسماعيلية، لتوصل إلى الجاني بعد العثور على جث.ة طفل محولة إلى أشلاء بنطاق دائرة مركز الإسماعيلية.

وضم فريق البحث المقدم "محمد هشام" مفتش مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، والمقدم "أحمد جمال" رئيس مباحث المركز، والنقيب " محمود طارق" معاون مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، وعدداً من ظباط المباحث بالإسماعيلية لتحديد هوية المتهم ومكانه وضبطه في أسرع وقت.

فيما أشارت التحريات الأولية أن الجاني "طفل"يبلغ من العمر 13 عاماً استدرج زميله لمنزله بمنطقة المحطة الجديدة التابعة لحي أول الإسماعيلية، مستخدماً عصا خشبية بالضرب على رأسه صديقه حتى فارق الحياة.

فيما أفادت التحريات أن الجاني استخدم الصاروخ الكهربائي محولاً جثم..ان زميله لأشلاء صغيرة، ونقله بعيداً عن مسرح الجريمة حتى لا يشتبه أحد فيه.

وقد انتقلت قوة أمنية مكبرة من مباحث مركز شرطة الإسماعيلية إلى مكان الحادث وفرد كردون أمنياً حول مكان الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة ومعاينة الواقعة تفصيلياً، لإستكمال الإجراءات القانونية، فيما دفع مرفق اسعاف الإسماعيليّة بسيارة إسعاف لنقل جثم.ان الطفل الى ثلاجة مستشفى الجامعة تحت تصرف النيابة العامة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

رئيس الوزراء

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

ترشيحاتنا

د. عمرو الورداني

الورداني: ثبات مصر والعدل أساس صناعة السلام

د. سلامة داود

علماء جامعة الأزهر يتصدرون عضوية اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان «بالتي هي أحسن»

بالصور

لماذا نبكي عند تقطيع البصل؟.. الأسباب العلمية وراء الدموع وحيل ذكية لتجنّبها

أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل
أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل
أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل

رقم قياسي جديد.. مبيعات السيارات الكهربائية تتجاوز 2.1 مليون سيارة عالميا في سبتمبر

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

نصائح للشواء الآمن في الصيف.. كيف تتجنب المواد المسرطنة وتحافظ على طعام لذيذ؟

نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان
نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان
نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان

10 أخطاء في طهى الطعام تصيبك بمرض شهير

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد