ضبط شخصين لحيازتهما المواد المخدرة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر خلاله شخصان يقومان بترويج المواد المخدرة بالقاهرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وضبطهما.

وبالفحص، تبين أن الشخصين الظاهرين في الفيديو يقيمان بدائرة قسم شرطة المرج، وأن لأحدهما معلومات جنائية. وجرى ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدري الحشيش والهيروين.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين آخرين من متعاطي المواد المخدرة كانا برفقة المتهمين، وعُثر بحوزتهما أيضًا على كمية من مخدري الحشيش والهيروين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.