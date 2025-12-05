قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة
رابطة الأندية تعلن عقوبات بالجملة بعد لقاء كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز
دون خسائر بشرية.. انهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق بمدينة أسيوط
حكم أداء النوافل جالسا.. الإفتاء: لا يشترط فيها القيام ولكن أجرها مختلف
أول ظهور لـ تامر حسني بعد خضوعة لعملية جراحية.. يؤدي صلاة الجمعة
خلافات سابقة.. شاب ينهي حياة زميله بطعنات غادرة في المحلة.. والأمن يضبطه
رعب في الشرقية.. تماسيح تتجول داخل مصرف مائي والمحافظة تتحرك
الإدارية العليا تنظر طعون الجولة الأولى من المرحلة الثانية بانتخابات النواب الأحد
هل الحلف برحمة النبي حرام؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي
إحالة المتهمين بالتعدي على فتاة حدائق القبة المهتزة نفسيا للجنايات- خاص
برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة
تقرير دولي: سباق التسلح العالمي يلتهم معادن المستقبل ويعرقل جهود المناخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

ضبط شخصين لحيازتهما المواد المخدرة بالقاهرة

مصطفى الرماح   -  
رامي المهدي

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر خلاله شخصان يقومان بترويج المواد المخدرة بالقاهرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وضبطهما.

وبالفحص، تبين أن الشخصين الظاهرين في الفيديو يقيمان بدائرة قسم شرطة المرج، وأن لأحدهما معلومات جنائية. وجرى ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدري الحشيش والهيروين.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين آخرين من متعاطي المواد المخدرة كانا برفقة المتهمين، وعُثر بحوزتهما أيضًا على كمية من مخدري الحشيش والهيروين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

