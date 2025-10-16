قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الأرصاد تحذر.. ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة؟

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
رشا عوني

يتابع المواطنون يوميا حالة الطقس اليوم خاصة مع بدء الشعور بأجواء خريفية باردة ليلاً و اقتراب فصل الشتاء ، وسط تحذيرات من توقعات بسقوط الأمطار على مناطق متفرقة على مستوي الجمهورية.

حالة الطقس اليوم الخميس 

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس 16 أكتوبر، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

حالة الطقس اليوم 

أماكن سقوط الأمطار 

ومن المتوقع  وجود  فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوباً على مدينة حلايب على فترات متقطعة، كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

نشاط الرياح 

ومتوقع نشاط رياح أحياناً على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل على فترات متقطعة، ونشاط رياح على بعض المناطق من خليج السويس وسرعة الرياح من (60:40) كم/س، وارتفاع الأمواج من (3:2) متر.

أجواء خريفية باردة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أننا فى فترة الطقس الخريفي الذى يوجد به فروق فى درجات الحرارة بين النهار والليل، حيث يتسم بالدفئ خلال فترات النهار، ولكن عندما تغيب أشعة أشعة الشمس نشعر بالبرودة، ناصحة بتغيير نوعية الملابس إلى خريفية.

اماكن سقوط الأمطار 

حالة الطقس بالمحافظات 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن خلال هذه الأيام تشهد البلاد أجواء خريفية مستقرة فى معظم محافظات الجمهورية، وقيم درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي فى هذا الوقت من العام فى معظم المحافظات الشمالية، وتصل القاهرة العظمي نهارا إلى من 27 إلى 28 درجة مئوية، ولكنها ترتفع بمحافظات الصعيد، خاصة محافظات جنوب الصعيد والعظمي نهارا تصل إلى 37 إلى 38 درجة مئوية.

وتابعت أن الأجواء نهارا تميل للحرارة فى المحافظات الشمالية، أشد حرارة فى المحافظات الصعيد وقت الظهيرة، أما خلال الليل فالصغري فترة الليل بالقاهرة تكون 19 و20 درجة مئوية، وبعض المدن الجديدة تصل إلى 16 و17 درجة، وبالتالي نشعر بالبرودة.

أمطار على تلك المحافظات 

ووكشفت عن فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومناطق من أقصي الجنوب من مدينة حلايب، إلى جانب إضطراب فى حركة الملاحة البحرية على منطقة خليج السويس، ولكن البحرين الأحمر والمتوسط معتدلين ومؤهلين لأعمال الصيد وحركة الملاحة البحرية. 

درجات الحرارة اليوم الخميس 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 18 والعظمى 29

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 19 العظمى 28

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 22 والعظمى 27

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 29

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 13 العظمى 27

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 11 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 25 والعظمى 30

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 18 والعظمى 29

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 17 والعظمى 29

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 17 والعظمى 30

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 16 والعظمى 30

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 19 والعظمى 32

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 20 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 21 والعظمى 37

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 23 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى  23 والعظمى39. 

