الخريف يسيطر على الأجواء.. الأرصاد تحذر من الشبورة وأمطار متفرقة

يهتم المواطنون بدرجات الحرارة ومعرفة الأحوال الجوية تلك الفترة من العام، خاصة مع قدوم فصل الخريف المعروف بالتغيرات الجوية فى درجات الحرارة بين يوم وأخر، بل حتي بين الصباح والمساء فى نفس اليوم.

الطقس خريفي.. غيروا نوعية الملابس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أننا فى فترة الطقس الخريفي الذى يوجد به فروق فى درجات الحرارة بين النهار والليل، حيث يتسم بالدفئ خلال فترات النهار، ولكن عندما تغيب أشعة أشعة الشمس نشعر بالبرودة، ناصحة بتغيير نوعية الملابس إلى خريفية.

أجواء خريفية بإمتياز على المحافظات

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن خلال هذه الأيام تشهد البلاد أجواء خريفية مستقرة فى معظم محافظات الجمهورية، وقيم درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي فى هذا الوقت من العام فى معظم المحافظات الشمالية، وتصل القاهرة العظمي نهارا إلى من 27 إلى 28 درجة مئوية، ولكنها ترتفع بمحافظات الصعيد، خاصة محافظات جنوب الصعيد والعظمي نهارا تصل إلى 37 إلى 38 درجة مئوية.

وتابعت أن الأجواء نهارا تميل للحرارة فى المحافظات الشمالية، أشد حرارة فى المحافظات الصعيد وقت الظهيرة، أما خلال الليل فالصغري فترة الليل بالقاهرة تكون 19 و20 درجة مئوية، وبعض المدن الجديدة تصل إلى 16 و17 درجة، وبالتالي نشعر بالبرودة.

شبورة مائية فترة الصباح الباكر

وأشارت إلى أن هناك شبورة مائية فترة الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، وتختفي سريعا مع قدوم أشعة الشمس.

أمطار على تلك المحافظات

ووكشفت عن فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومناطق من أقصي الجنوب من مدينة حلايب، إلى جانب إضطراب فى حركة الملاحة البحرية على منطقة خليج السويس، ولكن البحرين الأحمر والمتوسط معتدلين ومؤهلين لأعمال الصيد وحركة الملاحة البحرية.