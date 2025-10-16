مصر تعمل لأجلنا.. صحفي فلسطيني يرد على اتهامات فرض الحصار

أشاد الصحفي الفلسطيني خليل أبو إلياس، بدور مصر وجهودها في وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات.

وكتب خليل أبو إلياس عبر حسابه على فيسبوك: "رداً على من يقول ان مصرَ فرضت الحصار علينا اقولها بعينٍ ترى الواقع من قلب غزة، بالأمس خرج قرار بعمل معبر رفح من الجانب المصري واكدوا على جهوزيتهم للعمل 24 ساعة في اخراج الجرحى والسفر كبداية تجريبية وايضاً ضخ المزيد من المساعدات داخل القطاع بنظام 400 شاحنة يومياً".

وتابع: “لكن في المقابل لايزال اليهود يماطلون من الطرف الخاص بنا بحجة تسليم الأسرى في سعي واضح لعرقلة الاتفاق وتسييره ببطئ، تخيل في خلال اسبوع ارسلت مصر مساعدات ما يعادل 3600 شاحنة لكن لم يدخل القطاع منها إلا القليل بحكم التفتيش المبالغ فيه في معبر كارم أبو سالم من الطرف اليهودي”.

وأضاف: “اليوم اعلنوا رسمياً بإغلاق المعبر من طرفنا إلى حين الانتهاء من كل الاجرائات اللازمة لتسليم الأسرى في محاولة لإحداث مشاكل في المرحلة الاولى من الاتفاق وفي ذلك دلالة واضحة على ان مصر تقدم ولا زالت تقدم لنا وتسعى بكل ما أوتيت من قوة للمساعدة الفعلية لكن هناك طرفٌ مستفيد من التوقيع بين الشعبين ونحن نعلمه”.

واختتم: “لذلك لا تحكموا على مصر بالخيانة او انها تفرض الحصار والله ثم والله ثم والله ! ثلاثة أيمانٍ بالله ان مصر تفعل المستحيل لاجلنا .. وتقدم الكثير لاجلنا وتعمل لاجلنا .. وتعيشُ لاجلنا .. وتضحي لاجلنا وهناك من يحاول انكار دورها وتقزيمها وتحجيم دورها ! حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء”.