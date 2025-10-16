قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد مقتل الغماري.. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بمهاجمة الحوثيين مجددا
زياد علاء بعد إصابته في الرباط الصليبي: المريخ البورسعيدي رافض علاجي
وزير العدل: تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعزز الثقة في منظومة العدالة
رئيس الوزراء: الماء ليس سببا للنزاع ومستقبلنا المشترك يبدأ بقطرة منه
ريحاب رضوان : ذهبية بطولة العالم بداية وهدفي ميدالية في بارالمبياد لوس انجلوس
خالد الجندي: الله حرم الخمر والخنزير والبعض يبحث عن سبب التحريم
جمال العدل يهدي التلفزيون المصري مسلسلاً من إنتاجه
وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يؤكدان ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق غزة
خالد الجندي: رأينا بأعيننا عواقب مخالفة ولي الأمر
مفتي الجمهورية : الأفكار المنحرفة سبيل لهدم الأوطان وإفساد العقول
رئيس الوزراء: تطوير نظم مراقبة السد العالي وتطبيقات لخدمة المزارعين
حسن مصطفى: هناك أشخاص يعملون في الأهلي لم يحققوا ربع ما حققته مع النادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تعمل لأجلنا.. صحفي فلسطيني يرد على اتهامات فرض الحصار

خليل أبو إلياس
خليل أبو إلياس
سارة عبد الله

أشاد الصحفي الفلسطيني خليل أبو إلياس، بدور مصر وجهودها في وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات.

وكتب خليل أبو إلياس عبر حسابه على فيسبوك: "رداً على من يقول ان مصرَ فرضت الحصار علينا اقولها بعينٍ ترى الواقع من قلب غزة، بالأمس خرج قرار بعمل معبر رفح من الجانب المصري واكدوا على جهوزيتهم للعمل 24 ساعة في اخراج الجرحى والسفر كبداية تجريبية وايضاً ضخ المزيد من المساعدات داخل القطاع بنظام 400 شاحنة يومياً".

وتابع: “لكن في المقابل لايزال اليهود يماطلون من الطرف الخاص بنا بحجة تسليم الأسرى في سعي واضح لعرقلة الاتفاق وتسييره ببطئ، تخيل في خلال اسبوع ارسلت مصر مساعدات ما يعادل 3600 شاحنة لكن لم يدخل القطاع منها إلا القليل بحكم التفتيش المبالغ فيه في معبر كارم أبو سالم من الطرف اليهودي”.

وأضاف: “اليوم اعلنوا رسمياً بإغلاق المعبر من طرفنا إلى حين الانتهاء من كل الاجرائات اللازمة لتسليم الأسرى في محاولة لإحداث مشاكل في المرحلة الاولى من الاتفاق وفي ذلك دلالة واضحة على ان مصر تقدم ولا زالت تقدم لنا وتسعى بكل ما أوتيت من قوة للمساعدة الفعلية لكن هناك طرفٌ مستفيد من التوقيع بين الشعبين ونحن نعلمه”.

واختتم: “لذلك لا تحكموا على مصر بالخيانة او انها تفرض الحصار والله ثم والله ثم والله ! ثلاثة أيمانٍ بالله ان مصر تفعل المستحيل لاجلنا .. وتقدم الكثير لاجلنا وتعمل لاجلنا .. وتعيشُ لاجلنا .. وتضحي لاجلنا وهناك من يحاول انكار دورها وتقزيمها وتحجيم دورها ! حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء”.

خليل أبو إلياس غزة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يلتقي مدير مجموعة شركات Hinduja

زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب مقاطعة "بابوا" الإندونيسية

زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب مقاطعة بابوا الإندونيسية

بوتين: "روساتوم" تستحوذ على 90% من السوق العالمية لبناء المحطات النووية

بوتين: روساتوم تستحوذ على 90% من السوق العالمية لبناء المحطات النووية

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

فيديو

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد